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Serdar Ortaç emekli olacağını açıkladı: "Köye yerleşip, namaza başlayacağım"

Sosyal medya platformlarında son dönemde sık sık düzenlediği canlı yayınlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son açıklamasında dikkat çekici bir karar aldığını duyurdu. Yaptığı açıklamada, veda turnesi düzenleyerek emekliliğe ayrılacağını ve bir köye yerleşip hayatını sakin bir şekilde sürdüreceğini belirtti. Serdar Ortaç, ayrıca namaza başlama niyetinde olduğunu ve bu kararının kesin olduğunu ifade etti.

Serdar Ortaç emekli olacağını açıkladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-08-2023 09:00

Serdar Ortaç, takipçileriyle yaptığı son canlı yayında şu sözleri dile getirdi: "Namaza başlamayı düşünüyorum, ancak zamanı değil. 60 yaşlarımda başlamayı planlıyorum. Şu an namaza başlasam, akşam sahnede performans sergilesem, ardından içki içilse ne faydası olur ki? Bu şekilde günah mı işlemiş olurum, sevap mı kazanırım? Benim en çok mutlu olabileceğim şey nedir diye düşünüyorum, ve gerçekten de beni en mutlu edecek şey Allah'ın rahmeti olur."

"Köy hayatını tercih edeceğim, bu benim veda turnem olacak. 60 farklı şehri gezmeyi düşünüyorum ve sonra emekli olup dinlenmeye çekileceğim. Kesin bir karar aldım, 2024 yılında sahnelerden çekiliyorum. Şu an olgun bir dönemdeyim ve eski ukala tavırlarıma dönmek istemiyorum."

Bu açıklamalarıyla Serdar Ortaç, geleceğe dair radikal bir karar aldığını ve sahne hayatını sonlandırarak daha sakin bir yaşamı tercih edeceğini duyurmuş oldu.

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