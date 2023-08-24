Serdar Ortaç emekli olacağını açıkladı: "Köye yerleşip, namaza başlayacağım"

Serdar Ortaç, takipçileriyle yaptığı son canlı yayında şu sözleri dile getirdi: "Namaza başlamayı düşünüyorum, ancak zamanı değil. 60 yaşlarımda başlamayı planlıyorum. Şu an namaza başlasam, akşam sahnede performans sergilesem, ardından içki içilse ne faydası olur ki? Bu şekilde günah mı işlemiş olurum, sevap mı kazanırım? Benim en çok mutlu olabileceğim şey nedir diye düşünüyorum, ve gerçekten de beni en mutlu edecek şey Allah'ın rahmeti olur."

"Köy hayatını tercih edeceğim, bu benim veda turnem olacak. 60 farklı şehri gezmeyi düşünüyorum ve sonra emekli olup dinlenmeye çekileceğim. Kesin bir karar aldım, 2024 yılında sahnelerden çekiliyorum. Şu an olgun bir dönemdeyim ve eski ukala tavırlarıma dönmek istemiyorum."

Bu açıklamalarıyla Serdar Ortaç, geleceğe dair radikal bir karar aldığını ve sahne hayatını sonlandırarak daha sakin bir yaşamı tercih edeceğini duyurmuş oldu.