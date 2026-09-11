Serdar Ortaç Baba Olamamasının Nedenini İlk Kez Böyle Anlattı

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’ın hamile olduğunu açıklaması magazin dünyasında bir anda gündem oldu. 2014-2019 yılları arasında evli kalan Loughnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurdu. Büyüyen karnıyla verdiği pozları “Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm” notuyla paylaşan Loughnan’ın mutluluğu dikkat çekti.

Chloe Loughnan Anne Olmaya Hazırlanıyor

Bu haberin ardından gözler doğal olarak Serdar Ortaç’a çevrildi. Eski eşinin hamileliği hakkında ne düşündüğü sorulan Ortaç Loughnan için güzel dileklerde bulundu. Ünlü şarkıcı “İyi ki evlenmişim, iyi ki o olmuşum. Ama önüme bakıyorum. Allah analı babalı büyütsün inşallah” diyerek eski eşinin mutluluğunu destekledi.

Bebeğin haberini öğrendiğinde ne hissettiği de sorulan Ortaç’ın cevabı ise oldukça netti. “Hiçbir şey hissetmedim ama analı babalı büyütsün. Güzel bir şey. Kısmet onaymış” dedi.

“Baba Olmak İstedim”

Sohbetin devamında konu Serdar Ortaç’ın kendi hayatına geldi. Ünlü şarkıcıya geçmişte çocuk sahibi olmak isteyip istemediği sorulunca hiç düşünmeden “İstedim tabii” yanıtını verdi.

Peki neden baba olmadı? Bu soruya ise kısa ve samimi bir şekilde “Bilmiyorum, olmadı işte” diyerek karşılık verdi.

“Çok Gençtim ve Zıpırdım”

Asıl dikkat çeken açıklaması ise geçmiş yıllarını anlatırken geldi. Gençlik döneminde çocuk sahibi olmaya aslında hazır olmadığını söyledi. O yıllarda hayatı daha farklı yaşadığını anlatan şarkıcı önüne fırsatlar çıktığını ancak çocuk konusunda istekli olmadığını ifade etti. “Çok gençtim ve zıpır zıpırdım. İstemiyordum yani. Yoksa çok şansım vardı” sözleriyle yıllar sonra baba olamamasının nedenini kendi açısından anlattı.

Serdar Ortaç geçmişte çocuk sahibi olma isteğini zaman zaman dile getirmişti. Ancak görünen o ki gençlik yıllarındaki kararları ve hayatın getirdikleri bu konuda farklı bir yol çizmesine neden oldu.