Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan Yeni Dostuna Yuva Açtı

Son dönemin en yetenekli ve başarılı oyuncuları arasında gösterilen, ekranların aranan yüzü Sümeyye Aydoğan bu kez rol aldığı iddialı projelerle değil, yüreklere dokunan örnek bir davranışıyla adından söz ettirdi. Şimdilerde Yeraltı dizisinde Sultan Hanoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu bir cana kucak açarak barınaktan bir köpek sahiplendi.

Kariyerindeki Başarılardan Sonra Anlamlı Bir Adım

Televizyon dünyasında basamakları hızla tırmanan Sümeyye Aydoğan Duy Beni dizisindeki Melisa karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı. Ardından Taçsız Prenses'te Yağmur, Dönence'de Gece ve Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşarak Aydan karakterine hayat veren başarılı isim, Sustalı Ceylan'daki performansıyla da adından söz ettirmişti. Kariyerindeki bu tempolu gidişata kısa bir mola veren oyuncu barınaktaki bir köpeğe sıcak bir yuva kazandırarak hayranlarının takdirini topladı.

Yeni Dostunun Adını "Meryem" Koyduğu İddiası Gündem Oldu



Barınaktan sahiplendiği patili dostuyla yeni bir hayata adım atan Sümeyye Aydoğan'ın bu duyarlı hareketi sosyal medyada büyük bir takdir topladı. Ancak magazin kulislerini ve sosyal medya platformlarını asıl hareketlendiren detay güzel oyuncunun yeni dostuna verdiği isim iddiası oldu. Aydoğan'ın sahiplendiği köpeğine "Meryem" adını koyduğu yönündeki iddialar kısa sürede takipçileri arasında esprili ve sevimli yorumlara neden olarak gündemin zirvesine yerleşti.

Patili dostuna sıcak bir yuva sunan ünlü oyuncunun bu anlamlı hamlesi hayranlarına ve hayvanseverlere ilham vermeye devam ediyor.