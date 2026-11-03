Eylül Tumbar'dan Sürpriz Proje: TRT 1'in İddialı Dizisi Yörük Kızı Kadrosuna Katıldı!

Eylül Tumbar TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nın kadrosuna katıldı. Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın canlandırdığı Kaan'ın sevgilisi Çağla rolünü oynayacak.

Eylül Tumbar'dan Sürpriz Proje: TRT 1'in İddialı Dizisi Yörük Kızı Kadrosuna Katıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 14:44

Ekranların ve dijital projelerin aranan genç yeteneklerinden Eylül Tumbar televizyon dünyasının merakla beklenen yeni yapımlarından biri olan Yörük Kızı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Bozdağ Film imzası taşıyan ve yakında çekim maratonu için sete çıkmaya hazırlanan dizi güçlü hikayesi ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Sürpriz Karakter

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu iddialı dizide Eylül Tumbar hikayenin kilit noktalarından birinde yer alan Çağla karakterine hayat verecek. Varlıklı bir ailenin tüm ayrıcalıklar içinde büyümüş kendine olan güveni tam ve ilişkilerinde vazgeçilmez olduğuna inanan kızı Çağla, dizide Onur Seyit Yaran'ın canlandıracağı Kaan karakterinin sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kaan'ın hayatına Mina Demirtaş'ın hayat vereceği Güneş karakterinin girmesiyle birlikte Çağla ve Güneş'in yolları kesişecek. Çağla'nın bu ilişki ağındaki varlığı dizide tamamen farklı iki sosyal dünyanın ve hayat vizyonunun çarpışacağı büyük bir çatışmanın kapısını aralayacak.   

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