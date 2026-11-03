Demet Akalın'dan Muhabire Kahkaha Attıran Yanıt: "Sen Benim Kaç Yaşında Olduğumu Biliyor Musun?"

Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın ve eşi Okan Kurt magazin dünyasının en çok konuşulan ve takip edilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor. Birlikteliklerinde 15'inci yılı geride bırakan ünlü çift bu özel ve anlamlı günü dostlarıyla birlikte düzenledikleri renkli bir organizasyonla kutladı. Kutlama öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen ikili neşeli halleriyle dikkat çekerken yöneltilen bir soru geceye damga vurdu.

15 Yıllık Mutlu Birliktelik Kutlandı

Magazin camiasında örnek gösterilen evlilikleriyle ve kızları Hira ile kurdukları mutlu aile tablosuyla sık sık adlarından söz ettiren Demet Akalın-Okan Kurt çifti 15. yıl dönümlerini coşkuyla kutladı. Organizasyon öncesinde kameraların karşısına geçen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikilinin neşeli ve samimi sohbeti muhabirlerden birinin sorduğu sürpriz soruyla bir anda kahkahalara dönüştü.

"Sen Benim Kaç Yaşında Olduğumu Biliyor Musun?"

Röportaj sırasında bir muhabirin kızı Hira'yı hatırlatarak "Hira'ya kardeş için çocuk düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Demet Akalın esprili zekasını konuşturdu. Beklenmedik soru karşısında kahkahayı basan 54 yaşındaki ünlü şarkıcı yaşına esprili bir göndermede bulunarak muhabire şu yanıtı verdi:

"Sen benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? Bir Google'la istersen."

Akalın'ın hiç düşünmeden verdiği bu hazırcevap ve esprili yanıt eşi Okan Kurt dahil olmak üzere alandaki tüm gazetecileri ve davetlileri güldürdü. Kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan videosu haline gelen bu anlar magazin gündeminin zirvesine yerleşti.