Seray Kaya’dan Kafa Karıştıran Mesaj! Herkes Bu Sözleri Konuşuyor

Oyuncu Seray Kaya özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi ile aşk yaşayan oyuncu hakkında ayrılık söylentileri konuşulurken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım merak uyandırdı. Kaya’nın kullandığı ifadeler takipçileri arasında “Acaba ayrılıkla ilgili bir mesaj mı verdi?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak oyuncudan ilişkisi hakkında henüz net bir açıklama gelmedi.

Ayrılık İddiaları Nereden Çıktı?

Seray Kaya ile İdris Aybirdi’nin yollarını ayırdığı yönündeki söylentiler ikilinin sosyal medyadaki hareketlerinin ardından gündeme geldi. Çiftin ilişkisinin sona erdiği öne sürülürken Kaya’nın yaptığı son paylaşım da dikkatlerden kaçmadı.

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih eden oyuncunun bu paylaşımı ayrılık iddialarını takip edenlerin ilgisini çekti. Sosyal medyada konuşulanların ardından gözler Kaya’nın sözlerine çevrildi. Peki ünlü oyuncu gerçekten ilişkisi hakkında bir mesaj mı vermek istedi?

“Sandığınız Şeylerden Hiçbiri Değilim”

Seray Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim.”

Oyuncunun bu sözleri kısa sürede merak konusu oldu. Bazı takipçileri paylaşımın son günlerde konuşulan ayrılık söylentilerine gönderme olabileceğini düşündü. Özellikle mesajın zamanlaması yorumların artmasına neden oldu.

Ancak Kaya paylaşımında İdris Aybirdi’nin adını anmadı ve ilişkilerinin durumuyla ilgili doğrudan bir ifade kullanmadı. Dolayısıyla sözlerinin ayrılık iddialarını doğruladığını söylemek mümkün değil. Mesajın tam olarak neye gönderme yaptığı da şimdilik belirsizliğini koruyor.

Seray Kaya’dan Açıklama Gelecek mi?

Ayrılık söylentileri ve dikkat çeken paylaşımın ardından Seray Kaya’nın konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Şu ana kadar oyuncudan ilişkisinin bittiğine dair kesin bir doğrulama gelmedi.

Kaya’nın paylaşımı sosyal medyada farklı yorumlara neden olsa da yalnızca bu sözlerden hareketle çiftin ayrıldığı sonucuna varılamıyor. Şimdilik hem ilişkinin durumu hem oyuncunun mesajıyla ne anlatmak istediği belirsiz. Takipçiler ise gözlerini çiftten gelecek olası açıklamalara çevirmiş durumda.