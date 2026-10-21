Güllü’nün Oğlundan Dikkat Çeken Mesaj: “Gerçeği Öğrenmek İstiyorum”

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün ölümüyle ilgili yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcının ardından ailesiyle ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ablası Tuğyan Ülkem Gülter’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Genç adamın sözleri yaşadığı zorlu süreci bir kez daha gözler önüne serdi.

“İçimde Verdiğim Savaşı Bir Tek Ben Biliyorum”

Tuğberk Yağız Gülter yaptığı paylaşımda yaşadığı duygusal yükün ağırlığını dile getirdi. Bu süreçte neler hissettiğini herkesin anlayamayacağını belirten Gülter içinde büyük bir mücadele verdiğini ifade etti.

Paylaşımında “İçimde verdiğim savaşın yıkıcılığını, içimde verdiğim savaşın büyüklüğünü bir tek ben ve Allah bilebilir. Kimse beni anlayamaz. Kimse kendisini benim yerime koyamaz” sözlerine yer verdi.

Gülter’in bu ifadeleri annesinin kaybının ardından yaşadığı sürecin kendisi için ne kadar zor olduğunu ortaya koydu. Aile içinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle gündeme gelen paylaşım takipçilerinin dikkatini çekti.

“Benim Tek Amacım Anneme Ne Olduğunu Öğrenmek”

Tuğberk Gülter’in açıklamasında en çok öne çıkan bölüm ise annesinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek istediğini söylemesi oldu. Genç adam tek amacının annesine birinin zarar verip vermediğini anlamak olduğunu belirtti.

Gülter “Benim tek amacım anneme biri zarar verdi mi vermedi mi bunu öğrenmek” diyerek yaşananlarla ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını istediğini dile getirdi.

“Suçsuz Birinin Hapis Yatmasını İstemem”

Güllü’nün oğlu açıklamasının devamında suçsuz bir kişinin cezaevinde ömrünü geçirmesi için uğraşan biri olmadığını da vurguladı. “Ben suçsuz yere birini içeri tıkıp ömrünü hapiste geçirmesi için uğraşan biri değilim” sözleriyle amacının birini cezalandırmak değil annesine ne olduğunu öğrenmek olduğunu ifade etti.