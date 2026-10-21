Güllü’nün Oğlundan Dikkat Çeken Mesaj: “Gerçeği Öğrenmek İstiyorum”

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ablasının aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından konuştu. Annesiyle ilgili gerçeği öğrenmek istediğini söyledi.

Güllü’nün Oğlundan Dikkat Çeken Mesaj: “Gerçeği Öğrenmek İstiyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 13:22

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün ölümüyle ilgili yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcının ardından ailesiyle ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ablası Tuğyan Ülkem Gülter’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Genç adamın sözleri yaşadığı zorlu süreci bir kez daha gözler önüne serdi.

“İçimde Verdiğim Savaşı Bir Tek Ben Biliyorum”

Tuğberk Yağız Gülter yaptığı paylaşımda yaşadığı duygusal yükün ağırlığını dile getirdi. Bu süreçte neler hissettiğini herkesin anlayamayacağını belirten Gülter içinde büyük bir mücadele verdiğini ifade etti.

Paylaşımında “İçimde verdiğim savaşın yıkıcılığını, içimde verdiğim savaşın büyüklüğünü bir tek ben ve Allah bilebilir. Kimse beni anlayamaz. Kimse kendisini benim yerime koyamaz” sözlerine yer verdi.

Gülter’in bu ifadeleri annesinin kaybının ardından yaşadığı sürecin kendisi için ne kadar zor olduğunu ortaya koydu. Aile içinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle gündeme gelen paylaşım takipçilerinin dikkatini çekti.

“Benim Tek Amacım Anneme Ne Olduğunu Öğrenmek”

Tuğberk Gülter’in açıklamasında en çok öne çıkan bölüm ise annesinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek istediğini söylemesi oldu. Genç adam tek amacının annesine birinin zarar verip vermediğini anlamak olduğunu belirtti.

Gülter “Benim tek amacım anneme biri zarar verdi mi vermedi mi bunu öğrenmek” diyerek yaşananlarla ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını istediğini dile getirdi.

“Suçsuz Birinin Hapis Yatmasını İstemem”

Güllü’nün oğlu açıklamasının devamında suçsuz bir kişinin cezaevinde ömrünü geçirmesi için uğraşan biri olmadığını da vurguladı. “Ben suçsuz yere birini içeri tıkıp ömrünü hapiste geçirmesi için uğraşan biri değilim” sözleriyle amacının birini cezalandırmak değil annesine ne olduğunu öğrenmek olduğunu ifade etti.

Benzer Haberler
Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj
Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı
Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım” Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım”
Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim” Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim”
Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış
Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması! Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması!
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında:
  • 16-10-2026 14:27

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında: "İyi Ki Geldin Benim Deli Dünyama!"