Biran Damla Yılmaz’ın Hapis İddiasında Şok Gelişme!

Biran Damla Yılmaz hakkında aylardır konuşulan Almanya’daki 6 ay hapis cezası iddiası yeniden gündemde! Genç oyuncu Hamburg Mahkemesi’nden gelen bir yazıyı paylaşarak hakkındaki söylentilere son noktayı koymak istemişti. Ancak eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın ortaya çıkardığını söylediği yeni belgeyle işler iyice karıştı. İki tarafta da mahkemeye ait olduğu belirtilen farklı belgeler var. Peki bu belgelerden hangisi gerçeği yansıtıyor?

Hukuk Mücadelesi Aylar Önce Başladı

Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül karakteriyle tanınan ardından Yasak Elma ve son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle ekranlara gelen Biran Damla Yılmaz bu yıl oyunculuğundan çok özel hayatındaki hukuki mücadeleyle gündeme geldi.

Mayıs 2026’da eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’la yollarını ayıran oyuncu hakkında Almanya’da ödenmemiş estetik faturası nedeniyle yakalama kararı bulunduğu iddia edilmişti. Temmuz ayında ise Aydın, Yılmaz’ın oturum izni için sahte belge kullandığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Oyuncunun avukatı iddiaları reddederken Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığını da açıklamıştı.

Biran Damla Yılmaz’dan Mahkeme Yazısı

Tartışmalar 25 Eylül’de Yılmaz’ın Almanya’da 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki haberlerle daha da büyüdü. Bunun üzerine oyuncunun menajerlik ajansı Felix Management Hamburg Yerel Mahkemesi’nin 13 Ekim tarihli yazısını paylaştı.

“Negatif Bilgi” başlıklı belgede ilgili dosyada Yılmaz hakkında yürütülen bir dava ya da verilmiş bir karar bulunmadığı belirtiliyordu. Ayrıca olayın sahtecilik şüphesiyle Hamburg Savcılığı’na iletildiği aktarılıyordu. Oyuncunun avukatı da haberlerde kullanılan belgelerin başka bir kişiye ait olduğunu ve isim değiştirilerek Yılmaz’a mal edildiğini öne sürdü.

Eski Sevgilisi Yeni Belgeyi Ortaya Çıkardı

Ancak konu burada kapanmadı. Abdurrahman Aydın, Günaydın gazetesine ulaştırdığı ve mahkeme kararı olduğunu söylediği belgede 6 ay hapis cezası ifadesinin yer aldığını iddia etti. Aydın oyuncunun paylaştığı yazıyla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını savundu.

Şimdi gözler Hamburg Savcılığı’nın incelemesinde. Birbiriyle çelişen belgeler arasındaki gerçek farkın nasıl açıklanacağı ve Biran Damla Yılmaz’ın son iddialara ne yanıt vereceği merak konusu. Şimdilik tarafların iddiaları kesinleşmiş bir sonuç olarak değerlendirilemiyor.