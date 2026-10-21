Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat Köye Yerleşmişti! Yeni Hayatı Ortaya Çıktı

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Şehsuvar karakteriyle hafızalara kazınan Bülent Polat, bu kez yaşam tercihiyle konuşuluyor. Pandemi döneminde Çanakkale'de arazi alan oyuncu, eşi Duygu Şenoğlu ve iki çocuğuyla birlikte şehir hayatından uzakta farklı bir düzen kurdu. Elektriğin bulunmadığı, cep telefonlarının çekmediği bu bölgedeki yaşamı, alışılmış şehir rutininden oldukça farklı.

Çanakkale'de Doğayla İç İçe Bir Yaşam

Bülent Polat ve ailesi, en yakın yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir bölgede yaşıyor. 6 dönüm civarında bir arazide kurdukları yaşam alanında oyuncu, zamanının önemli bölümünü bahçe işleriyle geçiriyor. Toprakla uğraşmak, odun toplamak ve mevsimine göre ekim yapmak günlük hayatının parçaları arasında.

Polat, bu tercihin kendisi için geçici bir kaçıştan ibaret olmadığını, hayalini kurduğu yaşam biçimini hayata geçirdiğini anlatıyor. Ailesinin de bu düzene uyum sağlamasından mutluluk duyduğunu belirten oyuncu, doğayla kurduğu ilişkinin önemini vurguluyor.

Elektrik Yok, Telefon Yok: Günlük Hayat Nasıl Geçiyor?

Oyuncunun köydeki yaşamını ilginç kılan ayrıntıların başında teknolojiden uzak olması geliyor. Bölgede elektrik bulunmadığı için aile, ısınmak ve yemek hazırlamak için sobadan yararlanıyor. Günlük işlerin önemli bir kısmı da doğanın koşullarına ve mevsimlere göre şekilleniyor.

Polat, çocuklarının tablet ve telefonlardan uzak büyümesini özellikle önemsiyormuş. Ailece toprakla ilgilenmek ve üretime katılmak, çocukların gündelik yaşamında da yer tutuyor. Oyuncu, bu deneyimin çocuklarının davranışlarına ve okul yaşamına olumlu yansıdığını ifade ediyor.

Oyunculuğu Bırakmadı

Bülent Polat'ın köye yerleşmesi elbette mesleğini tamamen bıraktığı anlamına gelmiyor. Dizi ve sinema projeleri için İstanbul'a gitmeye devam eden oyuncu, yaşamının bir bölümünü Çanakkale'de geçiriyor. Böylece mesleğini sürdürürken şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşabileceği bir alan da yaratmış oluyor.

1998 yapımı Hoşçakal Yarın filmiyle oyunculuğa adım atan Polat, özellikle Avrupa Yakası'ndaki Şehsuvar rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda da rol alan sanatçı, şimdi doğayla iç içe yaşam tercihiyle gündemde. Ailesiyle kurduğu bu sade düzen, onun ekranlardan bağımsız hayatına dair merakı artırıyor.