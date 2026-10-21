Sevda Erginci’nin Yeni Hayatı Ortaya Çıktı! “Keyfim Yerinde”

Oyuncu Sevda Erginci, eşi Efe Saydut ile evlendikten sonra İstanbul’dan ayrılarak Urla’ya yerleşti. Ünlü isim İzmir’deki sakin hayatını anlattı.

Sevda Erginci’nin Yeni Hayatı Ortaya Çıktı! “Keyfim Yerinde”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 12:15

“Yasak Elma” ve “Elkızı” gibi dizilerle tanınan oyuncu Sevda Erginci hayatında yeni bir sayfa açtı. Mimar Efe Saydut ile evlendikten sonra İstanbul’dan ayrılan oyuncu İzmir’in Urla ilçesine yerleşti. Şehrin yoğun temposunu geride bırakan Erginci şimdilerde daha sakin bir hayatın tadını çıkarıyor. Üstelik yeni düzeninden de oldukça memnun görünüyor!

İstanbul’un Kalabalığını Geride Bıraktı

İstanbul’da doğup büyüyen Sevda Erginci için İzmir’de yaşamak alışık olduğu hayatın dışına çıkmak anlamına geliyor. Evliliğinin ardından Urla’ya yerleşen oyuncu burada daha sessiz ve sakin bir yaşam sürmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Erginci gazetecilerin sorularını yanıtlarken İzmir’deki hayatından da bahsetti. Yeni yaşamına dair samimi açıklamalar yapan oyuncu sakinliğin kendisine iyi geldiğini anlattı.

İstanbul’un hareketli temposuyla İzmir’in daha dingin yaşamını karşılaştıran Erginci artık günlerini daha farklı bir tempoda geçiriyor. Görünüşe göre bu değişiklik oyuncunun hayatına iyi gelmiş.

“Keyfim Yerinde” Diyerek Mutluluğunu Paylaştı

İzmir’deki günlerinin nasıl geçtiği sorulan Sevda Erginci “Sakin ve sessiz hayatım var, güzel geçiyor” diyerek yeni düzeninden memnun olduğunu belirtti. “Keyfim yerinde... İzmir buraya göre sakin” sözleriyle de iki şehir arasındaki farkı dile getirdi.

Erginci’nin bu açıklamaları İstanbul’un yoğunluğundan uzaklaşıp daha huzurlu bir hayat kurmayı tercih ettiğini gösteriyor. Elbette her iki şehrin de kendine özgü güzellikleri var ancak oyuncu şimdilik İzmir’in sakinliğinden oldukça memnun.

Urla’da Yeni Bir Hayata Alışıyor

Urla’ya taşınma sürecinde daha yavaş bir yaşam tarzına alışmaya çalıştığını daha önce de anlatmıştı. İstanbul’da büyüdüğü için bu değişimin kendisi açısından farklı bir deneyim olduğunu söyleyen oyuncu doğal yaşama uyum sağlamaya çalıştığını dile getirmişti.

Erginci o dönemde “Urla’da normal hayatı öğreniyorum. Yavaşlamaya çalışıyorum, keyif almaya çalışıyorum, doğal olana uyum sağlamaya çalışıyorum” sözlerini kullanmıştı.

Anlaşılan o ki oyuncu yeni hayatında kendine daha sakin bir alan açmış durumda. Şimdilik İzmir’deki yaşamından mutlu olan Erginci bu yeni dönemin keyfini çıkarıyor.

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