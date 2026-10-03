Fon Soruşturmasında Şok Gelişme: Şarkıcı Nil Özalp Tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemlere, terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına yönelik titizlikle yürütülen dev kapsamlı soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma dosyasının son dalgasında, aralarında tanınmış şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu son operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan toplam kişi sayısı 85'e ulaştı.

Nil Özalp'in Evinde Arama Yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada mali suçlarla mücadele ekipleri düğmeye basarak operasyonlarını genişletti. Edinilen bilgilere göre soruşturma dosyasında adı geçen şarkıcı Nil Özalp'in evinde Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait kritik belgelere ve dijital materyallere ulaşıldı.

Bu bilginin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane'deki ikametinde gözaltına alınan Nil Özalp emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

20 Şüpheli Sulh Ceza Hakimliği Tarafından Tutuklandı

Savcılığın yürüttü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgu ve işlemleri tamamlandı. Hakimlik savcılığın tutuklama talebi doğrultusunda aralarında ünlü şarkıcı Nil Özalp'in yanı sıra Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş'ın da yer aldığı tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

MASAK Raporları ve Soruşturmanın Arka Planı

Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 17 Eylül'de gönderdiği müzekkere ile başlayan süreçte Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait kapsamlı mali veriler talep edilmişti. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk gibi iş dünyasının tanınmış isimleri de tutuklananlar arasında yer almıştı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle art arda gelen operasyonlar ve yeni gözaltılarla birlikte dosyada tutuklu sayısı 85'e yükselirken adli makamların finansal hareketlilikler ve para transferleri üzerindeki incelemelerini titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.