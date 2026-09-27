Şener Şen’den KKTC’de Tarihi Gece! Zengin Mutfağı Olay Oldu

Usta oyuncu Şener Şen “Zengin Mutfağı” ile KKTC’de ilk kez sahneye çıktı. Oyun yaklaşık 2 bin yıllık Salamis Antik Tiyatrosu’nda büyük ilgi gördü.

Şener Şen’den KKTC’de Tarihi Gece! Zengin Mutfağı Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 12:52

Usta oyuncu Şener Şen yıllardır sahnede başarıyla sergilediği “Zengin Mutfağı” oyunuyla bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tiyatroseverlerle buluştu. Oyun yaklaşık 2 bin yıllık tarihiyle dikkat çeken Salamis Antik Tiyatrosu’nda sahnelendi. Gösteriye sanatseverlerin ilgisi de oldukça yoğun oldu.

Salamis Antik Tiyatrosu’nda Unutulmaz Gece

Şener Şen’in “Zengin Mutfağı” oyunu KKTC’de ilk kez izleyici karşısına çıktı. Gazimağusa Belediyesi ve ACTADA Sanat Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen gösteri için Salamis Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferi tercih edildi.

Oyunu izlemek için farklı bölgelerden gelen sanatseverler gece boyunca Şener Şen ve oyuncu kadrosunun performansını ilgiyle takip etti. Usta oyuncuyu sahnede canlı izlemek ise geceye ayrı bir anlam kattı.

Şener Şen’e Plaket Takdim Edildi

Gösterinin sonunda Şener Şen’e özel bir plaket verildi. Plaket Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve ACTADA Sanat Merkezi Kurucu Koordinatörü Çağrı Tortop tarafından usta oyuncuya takdim edildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay Şener Şen’i KKTC’de ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirirken oyunun önemli mesajlar taşıdığını ve usta oyuncunun performansını izlemekten gurur duyduklarını söyledi.

“Şener Ağabeyi İzlemek Büyük Keyif”

Gösteriyi izleyenler arasında oyuncu Cem Özer de vardı. Özer, Şener Şen’i çok sevdiğini ve KKTC’ye geleceğini duyunca oyunu izlemek için geldiğini anlattı. “Zengin Mutfağı”nın çok önemli şeyler anlattığını söyleyen Özer, Şener Şen’i sahnede izlemenin kendisi için ayrıca keyifli olduğunu belirtti.

KKTC’de Sanat Etkinlikleri Devam Edecek

ACTADA Sanat Merkezi’nin “8 Ay 8 Usta” projesi kapsamında önümüzdeki aylarda Ali Poyrazoğlu, Süheyl ve Behzat Uygur, Melek Baykal ve Nilgün Belgün gibi isimlerin de KKTC’de sahne alması planlanıyor. Böylece ada önümüzdeki dönemde birbirinden önemli sanatçıları ağırlamaya devam edecek.

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