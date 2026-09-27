Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten Beğeni Rekoru Kıran Poz

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğullarıyla verdiği aile pozunu “maaile” notuyla paylaştı. Sıcacık kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten Beğeni Rekoru Kıran Poz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 12:21

Burak Özçivit yoğun iş temposunun arasında ailesine vakit ayırmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile Kerem’le birlikte verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özçivit’in fotoğrafın altına yazdığı tek kelimelik “maaile” notu ise takipçilerinin yüzünü güldürdü. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Aşkları Sette Başladı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in aşk hikâyesi de yıllar önce bir dizi setinde başlamıştı. Aynı projede yolları kesişen çift zamanla arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili 2017 yılında düzenlenen törenle evlendi.

O günden bu yana birlikte olan çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu aile hayatlarından kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

İki Çocuklu Mutlu Aile

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019 yılında ilk çocukları Karan’ı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift 2023 yılında ise ikinci oğulları Kerem’in dünyaya gelmesiyle bir kez daha büyük bir heyecan yaşadı.

İki çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak ama mutlu bir aile hayatı sürdüren çift özellikle aile pozlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

“Maaile” Pozuna Beğeni Yağdı

Şimdilerde “Güneşin Doğduğu Yer” projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit çekimlerinin yoğunluğuna rağmen ailesiyle geçirdiği anları da değerlendirmeye devam ediyor.

Oyuncunun Fahriye Evcen ve çocuklarıyla verdiği son poz da sosyal medyanın gündemine oturdu. “Maaile” notuyla paylaşılan aile karesi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri ailenin samimi pozuna güzel mesajlarla karşılık verdi.

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