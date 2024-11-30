“Sen Ağlama İstanbul” için geri sayım başladı

OGM Pictures imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay’ın kaleme aldığı dizinin ilk bölümü, kulislerde konuşulan bilgilere göre 10 Aralık’ta yayınlanacak ve salı akşamları izleyiciyle buluşacak.

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı anlatan dizide, tıp fakültesinde okuyan genç bir kadın olan Şehrazat’ın (Simay Barlas), hayatını altüst eden dramatik bir olayla mücadele edişi konu ediliyor. Hayallerini sevgilisi Ferhat’la (Aytaç Şaşmaz) birlikte inşa etmeye çalışan Şehrazat, Ferhat’ın haksız yere idama mahkûm edilmesiyle bir çıkmaza sürüklenir. Sevdiği adamı kurtarmak için karşısına çıkan zorlayıcı bir teklifi kabul etmek zorunda kalan genç kadın, hem kendisini hem de aşkını sınayacak zorlu bir yolculuğa çıkar.

Duygu yüklü sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara damga vurması beklenen Sen Ağlama İstanbul, izleyicilere hem aşkın gücünü hem de insanın sınırlarını zorlayan fedakarlıklarını yeniden sorgulatacak gibi görünüyor. Bu güçlü yapım, sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday.