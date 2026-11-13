Semiramis Pekkan'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Ajda'ya Rakip Ol Dediler!"

Semiramis Pekkan müzik dünyasına nasıl girdiğini anlattı. "Ajda'ya rakip ol dediler" diyen sanatçı ilk ayı kazancıyla Nişantaşı'ndan daire aldığını açıkladı.

Semiramis Pekkan'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 15:24

Semiramis Pekkan müzik dünyasına adım atış hikayesiyle magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi olarak sanat camiasına giren Semiramis Pekkan'ın  yaptığı o çarpıcı açıklamalar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"Ajda'ya Rakip Ol Dediler"

Müzik dünyasında devleşen ablası Ajda Pekkan'ın başarısının ardından kendisine de teklifler geldiğini belirten Semiramis Pekkan o dönemi şu samimi sözlerle anlattı:

"Ajda müzik hayatına girdi. Çok büyük bir başarı elde etti. Sonra bana geldiler 'ona rakip ol' dediler."

Ablasının izinden giderek sahne ve müzik dünyasına adım atan ünlü isim kısa sürede yakaladığı ticari başarıyla da dikkat çekti. Müzik kariyerinin henüz başında elde ettiği kazancın büyüklüğünü vurgulayan Pekkan ilk ay kazandığı parayla yatırım yaptığını belirterek "İlk çalıştığım ayın getirisiyle Nişantaşı'ndan apartman dairesi aldım" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan'dan Kardeşine Pratik Tavsiye

Müzik piyasasına adım attığı dönemde ablası Ajda Pekkan'ın tepkisini de esprili bir dille paylaşan Semiramis Pekkan Süperstar'ın kendisine verdiği pratik tavsiyeyi şu sözlerle aktardı:

"Ajda'ya söyledim. 'Aman ezberle 5 şarkı git' dedi."

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