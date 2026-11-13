Murat Yıldırım'dan Hayat Kurtaran Refleks: Tanımadığı Kadını Son Anda Kurtardığı Anlar Viral Oldu!

Güller ve Günahlar dizisinin yıldızı Murat Yıldırım trafikte tehlike yaşayan tanımadığı bir kadını son anda kurtardı. Oyuncunun refleksi sosyal medyayı salladı.

Murat Yıldırım'dan Hayat Kurtaran Refleks: Tanımadığı Kadını Son Anda Kurtardığı Anlar Viral Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 15:30

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen ve her bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen dizisi Güller ve Günahlar'da canlandırdığı Serhat Tecer karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Murat Yıldırım bu kez oyunculuk performansı değil gerçek hayatta sergilediği kahramanca davranışla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Sete girmek üzere olduğu sırada yaşanan olayda ünlü oyuncunun tanımadığı bir kadını olası bir kazadan son anda kurtardığı anlar kameralara yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Elinde Kahvesiyle Hızlıca Harekete Geçti

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Murat Yıldırım'ın elinde kahve bardağıyla bulunduğu sırada caddede veya set çevresinde yürüyen bir kadının otomobil nedeniyle büyük bir tehlike altında olduğunu fark ettiği anlar yer alıyor. Durumu anında kavrayan başarılı oyuncu hiç tereddüt etmeden kadının kolundan tutarak onu yolun riskli ve tehlikeli kısmından güvenli bir alana çekti.

Çevredeki diğer kişilerin de hareket etmeye çalıştığı o kritik anda Yıldırım'ın soğukkanlılığı ve gösterdiği reflekse dayalı ani müdahalesi izleyenlerden tam not aldı. Elindeki kahvesine rağmen saniyenin onda biri hızla hayat kurtaran ünlü oyuncunun bu duyarlı davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Sosyal Medyada Övgü Yağmuru

 

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan ve etkileşim rekoru kıran görüntüler sonrasında Murat Yıldırım için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı. Takipçiler ve hayranları ünlü oyuncunun bu örnek davranışını "Gerçek bir kahraman", "İşte örnek alınacak bir hareket" ve "Sanatçılığı kadar insanlığı da büyük" sözleriyle değerlendirdi. 

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