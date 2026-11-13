Hande Erçel Sarışın Oldu! Platin Sarısı Peruklu Haline Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Son dönemin en gözde ve popüler oyuncularından biri olan Hande Erçel'in her adımı manşet oluyor. Rol aldığı dizi ve filmler, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve giymiş olduğu kıyafetler derken şimdi de değişen imajıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun yeni tarzı beğeni topladı. İşte detaylar...



Esmer İmajından Sıyrılıp Platin Sarısı Perukla Kamera Karşısına Geçti



Esmer haliyle tanıdığımız Hande Erçel bu kez sarışın olarak kamera karşısına geçti. Yıllardır kahverengi ve siyah tonlarınlarını tercih eden oyuncunun platin sarısı halleri görenleri şoke etti. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Yeni İmajı Hayranlarını İkiye Böldü

Paylaşımın yapılmasının ardından binlerce beğeni ve yorum alan Hande Erçel’in sarışın hali takipçileri arasında büyük bir tartışma başlattı

Erçel'in bazı takipçileri yeni tarzını çok beğenirken bazıları ise esmer halinin çok daha iyi olduğunu savundu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Her haliyle çok güzel" diyenlerin yanı sıra "Kesinlikle esmer kalmalısın" ve "Kendi saç rengi çok daha doğal" şeklindeki görüşler ön plana çıktı.