Ferhat Göçer'den COP31'de Çarpıcı Açıklama: "Yaratıcılığın Sürdürülebilirliği Şart!"

MSG Başkanı Ferhat Göçer COP31 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yaratıcılığın sürdürülebilirliğine ve telif haklarının önemine dikkat çekti.

Ferhat Göçer'den COP31'de Çarpıcı Açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 15:40

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Zirve kapsamında önemli bir konuşmaya imza atan Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı ve ünlü sanatçı Ferhat Göçer iklim krizinin yanı sıra sanatçı yaratıcılığının korunmasının ve telif haklarının hayati önemine dikkat çekti.

"Doğanın Sürdürülebilirliği Kadar Yaratıcılığın Sürdürülebilirliği De Önemli"

Konuşmasında doğa ile sanat arasında güçlü bir bağ kuran Ferhat Göçer "Doğanın sürdürülebilirliği kadar yaratıcılığın sürdürülebilirliği de geleceğimizin bir parçasıdır" sözleriyle salondakilere seslendi. Müziğin kitleleri harekete geçiren ve duyguları harekete geçiren evrensel gücüne vurgu yapan Göçer sanatın toplumsal farkındalık yaratmadaki rolünü şu örnekle açıkladı:

"İnsan bazen bir istatistikten etkilenmez ama bir şarkıyla gözyaşlarına boğulabilir. Müziğin olağanüstü gücü burada başlıyor. Tarkan'ın Hasankeyf'in korunması için verdiği desteği hatırlayalım. Müziğin gücünün geleceğe taşınabilmesi için telif haklarının korunması temel güvencelerden biri."

Yapay Zeka ve İnsanın Sorumluluğu Vurgusu

Günümüzün en çok tartışılan konularından biri olan yapay zekâ teknolojilerine de değinen MSG Başkanı Göçer teknolojinin kendisinden ziyade insan faktörünün tehlike oluşturabileceğine işaret etti. Yapay zekâ ve yaratıcılık ilişkisini değerlendiren ünlü sanatçı "Asıl tehlike teknolojinin kendisinde değil onu yönlendiren insanın kontrolsüz hırsında. İnsanın elindeki güç büyüdükçe taşıması gereken sorumluluk da büyümek zorundadır" diyerek çağrıda bulundu.

 

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