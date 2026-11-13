Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in Kızı Leyla 5 Yaşında: Doğum Günü Partisinden Kareler!

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti kızları Leyla'nın doğum günü için bir parti verdi. Aile üyelerinin ve yakın arkadaşların katıldığı doğum günü kutlamasından kareler sosyal medyada paylaşıldı ve beğeni topladı. Bergüzar Korel'in paylaşımlarında çocuklarının yüzlerini göstermemesi dikkat çekti. İşte detaylar...



Leyla İçin Özenle Hazırlanan Doğum Günü Partisi



Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında evlenmişti. Çiftin mutlu evliliklerinden üç çocukları oldu; Ali, Han ve Leyla. Mutlu aile minik Leyla'nın doğum gününü hep birlikte kutladı. Bergüzar Korel 5 yaşına basan kızı için özenle hazırlanan doğum günü partisinden fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağdı.

Yüzünü Göstermedi



Paylaşımda doğum günü pastası, süslemeler ve Leyla'nın giydiği elbise yer alırken Bergüzar Koral minik kızının yüzünü ise göstermedi.

İki ünlü oyuncu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, 2009 yılında evlenmişti. Çiftin bu mutlu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları dünyaya gelmişti. Ayrıca Bergüzar Korel'in paylaştığı fotoğraflar da kendisinin de yüzüne taşlardan çocuklara yapılan makyajdan yaptırdığı görüldü.