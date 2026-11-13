Kışın Solaryuma Giden Can Yaman'ın Katıldığı Galada Bronzlaşmış Hali Dikkat Çekti!

İtalya'daki kariyeri ve rol aldığı uluslararası projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Can Yaman son olarak katıldığı bir sinema galasındaki imajıyla sosyal medyanın ve magazin basınının diline düştü. Kış aylarının yaşandığı bu dönemde oldukça koyu bir tene sahip olduğu görülen ünlü oyuncunun bronz halleri kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kış Ortasında Yaz Güneşini Hatırlatan Bronzluk

Yurt dışındaki projeleri ve yoğun temposuyla dikkat çeken Can Yaman şık tarzıyla katıldığı galada kameralar karşısına geçti. Ancak ünlü oyuncunun kıyafetinden ziyade yüzündeki ve vücudundaki aşırı bronzlaşma geceye damga vurdu. Kış mevsiminin ortasında bu derece koyu bir ten rengiyle objektiflere yansıyan oyuncunun solaryum molası verdiği iddiaları magazin kulislerinde hızla yayılırken, sosyal medya kullanıcıları da bu değişime sessiz kalmadı.

Sosyal Medyada Esprili Yorumlar Yağdı

Can Yaman'ın solaryumdan çıktığı tahmin edilen bronz imajı kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım ve yoruma neden oldu. Takipçileri ünlü oyuncunun bu haline "Yazı unutamamış", "Solaryumun ayarını kaçırmış" ve "Kış ortasında Karayipler'den gelmiş gibi" şeklinde esprili yaklaşımlarda bulundu. Ünlü oyuncunun katıldığı galadaki bu dikkat çekici görüntüsü günün en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.