Semih Şentürk’ten Kızıyla Adrenalin Dolu Tatil

Semih Şentürk, kızıyla Bodrum Yalıkavak’ta jet-ski keyfi yaptı. Eski milli futbolcunun enerjik tatil anları objektiflere yansıdı.

Semih Şentürk’ten Kızıyla Adrenalin Dolu Tatil
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2025 12:05

Semih Şentürk, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak’ta açtı. Fenerbahçeli eski milli futbolcu, hem denizin hem de güneşin tadını çıkarırken, kızıyla yaptığı jet-ski turuyla dikkat çekti. Sporculuğundaki enerjisini hâlâ koruyan Şentürk, tatil boyunca adrenalin dolu anlara imza attı.

Bodrum Sahillerinde Eski Günlerden İzler

Yıllarca Fenerbahçe formasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Semih Şentürk, ailesiyle çıktığı tatilde de enerjisini konuşturdu. İlk olarak yalnız başına jet-ski’ye binen Şentürk, Bodrum açıklarında sergilediği sürüşle çevredekilerden alkış topladı. Hız ve denge konusunda ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Baba-Kız Jet-Ski Keyfi

Adrenalin dolu dakikaların ardından Semih Şentürk, jet-ski’nin arkasına küçük kızını oturttu. Baba-kız birlikte suyun üzerinde ilerlerken, objektiflere mutlu ve eğlenceli anlar yansıdı. Tatilin en özel anlarından biri olan bu sürüş, Şentürk’ün hem iyi bir baba hem de enerjik bir sporcu kimliğini birleştirdiği anlardan biri oldu.

Ailece Huzur Dolu Anlar

Yalıkavak’ın berrak sularında ailesiyle birlikte vakit geçiren Semih Şentürk, şehrin yoğun temposundan uzaklaşıp sevdikleriyle baş başa kalmayı tercih etti. Tatilin her anında çocuklarıyla ilgilenen Şentürk, denizde geçirdiği saatlerin ardından plajda da rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Bodrum’daki bu huzurlu kaçamak, ailesi için keyifli bir yaz anısı olarak kayda geçti.

Benzer Haberler
Farah Zeynep Abdullah’tan “Sperm Bankası” İtirafı: Babam Önerdi! Farah Zeynep Abdullah’tan “Sperm Bankası” İtirafı: Babam Önerdi!
Aslı Bekiroğlu ile Uğurcan Günay’dan Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Aslı Bekiroğlu ile Uğurcan Günay’dan Bodrum’da Aşk Dolu Tatil
“Kendime Çocuk Bikinisi Almışım” Diyen Simge Sağın Gündem Oldu “Kendime Çocuk Bikinisi Almışım” Diyen Simge Sağın Gündem Oldu
Mine Tugay’dan İskeleden Fit Tatil Pozları Mine Tugay’dan İskeleden Fit Tatil Pozları
İrem Sak ile Furkan Korkmaz Göcek’te Yaz Sezonunu Açtı İrem Sak ile Furkan Korkmaz Göcek’te Yaz Sezonunu Açtı
Bekir Aksoy ve Eşi Nazife Aksoy Bodrum'da Aşk Tazeledi Bekir Aksoy ve Eşi Nazife Aksoy Bodrum'da Aşk Tazeledi
ÇOK OKUNANLAR
Engin Hepileri ve Beyza Şekerci Çeşme’de Aşka Geldi
  • 14-07-2025 11:09

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci Çeşme’de Aşka Geldi

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kızlarıyla Deniz Keyfi
  • 11-07-2025 12:00

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kızlarıyla Deniz Keyfi

Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları
  • 10-07-2025 16:32

Ayça Varlıer'den dikkat çeken yaz tatili pozları

Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı
  • 10-07-2025 10:51

Sinem Kobal'dan “Deniz Kızları Diyarından” Tatil Paylaşımı

Hayal Köseoğlu’ndan Sevgilisiyle Aşk Dolu Tatil Paylaşımı
  • 10-07-2025 12:30

Hayal Köseoğlu’ndan Sevgilisiyle Aşk Dolu Tatil Paylaşımı