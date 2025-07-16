Semih Şentürk’ten Kızıyla Adrenalin Dolu Tatil

Semih Şentürk, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak’ta açtı. Fenerbahçeli eski milli futbolcu, hem denizin hem de güneşin tadını çıkarırken, kızıyla yaptığı jet-ski turuyla dikkat çekti. Sporculuğundaki enerjisini hâlâ koruyan Şentürk, tatil boyunca adrenalin dolu anlara imza attı.

Bodrum Sahillerinde Eski Günlerden İzler

Yıllarca Fenerbahçe formasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Semih Şentürk, ailesiyle çıktığı tatilde de enerjisini konuşturdu. İlk olarak yalnız başına jet-ski’ye binen Şentürk, Bodrum açıklarında sergilediği sürüşle çevredekilerden alkış topladı. Hız ve denge konusunda ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Baba-Kız Jet-Ski Keyfi

Adrenalin dolu dakikaların ardından Semih Şentürk, jet-ski’nin arkasına küçük kızını oturttu. Baba-kız birlikte suyun üzerinde ilerlerken, objektiflere mutlu ve eğlenceli anlar yansıdı. Tatilin en özel anlarından biri olan bu sürüş, Şentürk’ün hem iyi bir baba hem de enerjik bir sporcu kimliğini birleştirdiği anlardan biri oldu.

Ailece Huzur Dolu Anlar

Yalıkavak’ın berrak sularında ailesiyle birlikte vakit geçiren Semih Şentürk, şehrin yoğun temposundan uzaklaşıp sevdikleriyle baş başa kalmayı tercih etti. Tatilin her anında çocuklarıyla ilgilenen Şentürk, denizde geçirdiği saatlerin ardından plajda da rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Bodrum’daki bu huzurlu kaçamak, ailesi için keyifli bir yaz anısı olarak kayda geçti.