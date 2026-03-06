Semicenk’ten Korkutan Haber: Evinde Baygınlık Geçiren Şarkıcının Başına 7 Dikiş Atıldı!

Son dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri olan Semicenk, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hayranlarını korkuttu. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle baygınlık geçiren genç sanatçı, düşme esnasında başından yaralandı.

Hastaneye Kaldırıldı: 7 Dikiş Atıldı

Olay sonrası acil olarak hastaneye kaldırılan Semicenk’e müdahale edildi. Yapılan kontrollerde kafasında açılma saptanan ünlü şarkıcının yarasına 7 dikiş atıldı. Operasyonun ardından müşahede altına alınan sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Nazar Nazar, Hayırlı Ramazanlar"

Sevenlerini merakta bırakmak istemeyen Semicenk, bir arkadaşının sosyal medya paylaşımı aracılığıyla ilk açıklamayı yaptı. Kafasındaki sargıyla görülen şarkıcı, yaşadığı kazayı şu sözlerle paylaştı:

"Nazar nazar... Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar, her şey yolunda."

Hayranları Rahat Nefes Aldı

Kısa sürede binlerce "geçmiş olsun" mesajı alan Semicenk’in neşeli ve iyi görünmesi takipçilerine derin bir nefes aldırdı. Genç sanatçının bir süre dinlendikten sonra yoğun konser programına devam etmesi bekleniyor.