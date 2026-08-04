Kadir Doğulu Nasıl Derviş Oldu? Neslihan Atagül’le Manevi Yolculukları Merak Uyandırıyor

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2021'in sonlarında Bektaşilik yolunda ilerledikleri iddiasıyla magazin gündemine gelmişti. Çiftin Ankara'da yaşayan Prof. Dr. Ali Osmay Güre'yi rehber kabul ettiği ve belirli aralıklarla manevi sohbetlerde bulunduğu öne sürüldü. Güre'nin Hacıbektaş Belediyesi tarafından oluşturulan bir kültür ve barış ödülü jürisinde de yer aldığı görülüyor.

Haberlerin odağındaysa Kadir Doğulu vardı. Ünlü oyuncuya yakın çevresinin "derviş" diye hitap ettiği konuşuluyor, bu lakabın nasıl ortaya çıktığı merak ediliyordu.



Manevi Yolculuğu Bir Arayışla Başladı

Doğulu, henüz "dervişlik" haberleri çıkmadan önce verdiği bir röportajda uzun süren içsel arayışından söz etmişti. Çok okuduğunu, gezdiğini ve kendisini daha yakından tanımaya çalıştığını anlatan oyuncu, bir süre sonra rehbere ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini söyledi.

Bu süreçte Ali Osmay Güre ile yolları kesişti. Doğulu, verdiği bir röportajda Güre'den "rehberim, mentorum, babam diyebildiğim biri" sözleriyle bahsetmişti. Kendisini tanıma çabasında bu karşılaşmanın önemli bir yeri olduğunu da açıkça dile getirmişti.

"Beni Tanıyanlar Derviş Derler"

Kadir Doğulu'ya 2022 yılında bir dergâha katıldığı ve kendisine "derviş" denildiği iddiaları soruldu. Oyuncu "Beni tanıyanlar zaten bana 'Derviş' derler. Bana diyorlar, ben demiyorum" yanıtını verdi. Konunun ayaküstü konuşulamayacak kadar değerli olduğunu da ekledi.

Bir süre sonra yaptığı açıklamada daha açık konuştu. Bunun bir maneviyat ve makam meselesi olduğunu belirten Doğulu, "Bize bu makam hediye edildi" dedi. Bu durumu sözlerle sergilemek yerine evinde, işinde ve davranışlarında yaşamaya çalıştığını anlattı.

Neslihan Atagül de Aynı Yolculukta mı?

Magazin kulislerinde Neslihan Atagül'ün de eşiyle aynı manevi çevrede bulunduğu ve Bektaşilik yoluna girdiği aktarıldı. Çiftin Ali Osmay Güre'ye "baba" diye hitap ettiği, kurulan sofralara ve sohbetlere birlikte katıldığı ileri sürüldü. Kadir Doğulu'nun zaman içinde "dervişlik makamına yükseltildiği" bilgisi de bu haberlerde yer aldı.

Ancak önemli bir ayrıntı var: Kadir Doğulu konu hakkında kendi sözleriyle açıklama yaparken Neslihan Atagül'ün "derviş oldum" şeklinde doğrudan bir beyanı bulunmuyor. Bu nedenle çiftin birlikte manevi bir yol izlediği söylenebilir; "derviş" hitabının sözlerle belgelenebilen tarafıysa Kadir Doğulu'ya uzanıyor.