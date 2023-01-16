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Gecce Magazin Haberleri

Selin Şekerci: Psikolojik destek şart

'Sevda Mecburi İstikamet' filminde otizm spektrumlu genç bir kızı canlandıran Selin Şekerci, düzenli olarak psikolojik destek aldığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Bence her bireyin psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte bu düzenli olunca daha sağlıklı olacağını hissettim ve devam ettim" şeklinde konuştu.

Selin Şekerci: Psikolojik destek şart
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2023 10:26

Selin Şekerci, başrolünde oynadığı “Sevda Mecburi İstikamet” filmini önceki gün İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri ve otizmli çocukların aileleriyle birlikte izledi.  Otizm spektrum bozukluğu olan bir kızı canlandıran oyuncu, “Psikolojik destek aldınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Zaten her hafta terapiye gidiyorum. Bizim meslekte başka başka karakterler oynuyorsunuz, sağlıklı kalabilmek zor. Bir de çok insanla muhatap oluyoruz. Normal birinin aldığı tepkinin bin katını alıyoruz. Dolayısıyla psikolojik destek şart. Film sürecinde de destek aldım.


Her bireyin psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte bunun düzenli olmasının daha sağlıklı olacağını hissettim”

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