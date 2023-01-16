Selin Şekerci: Psikolojik destek şart

Selin Şekerci, başrolünde oynadığı “Sevda Mecburi İstikamet” filmini önceki gün İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri ve otizmli çocukların aileleriyle birlikte izledi. Otizm spektrum bozukluğu olan bir kızı canlandıran oyuncu, “Psikolojik destek aldınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Zaten her hafta terapiye gidiyorum. Bizim meslekte başka başka karakterler oynuyorsunuz, sağlıklı kalabilmek zor. Bir de çok insanla muhatap oluyoruz. Normal birinin aldığı tepkinin bin katını alıyoruz. Dolayısıyla psikolojik destek şart. Film sürecinde de destek aldım.



Her bireyin psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte bunun düzenli olmasının daha sağlıklı olacağını hissettim”