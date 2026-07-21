Selin Şekerci Patladı! "6 Aydır Evsizim" Diyerek Herkesi Şaşırttı

Selin Şekerci aylar süren tadilat nedeniyle hâlâ yeni evine taşınamadığını açıkladı. "6 aydır evsizim" diyen oyuncunun sözleri dikkat çekti.

Selin Şekerci Patladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 18:02

Oyuncu Selin Şekerci son dönemde yaşadığı taşınma süreciyle ilgili oldukça samimi açıklamalar yaptı. Dışarıdan bakınca her şey yolundaymış gibi görünse de aslında aylardır düzenli bir eve yerleşemediğini anlattı. Hatta yaşadığı durumu esprili ama bir o kadar da gerçekçi bir şekilde "6 aydır evsizim" diyerek özetledi.

Hayalindeki Evi Buldu Ama İşler Uzadı

Şekerci uzun zamandır içine sinen bir ev aradığını ve sonunda istediği yeri bulduğunu söyledi. Ancak işin tadilat kısmı beklediğinden çok daha uzun sürmüş. Özellikle evin eski yapıda olması nedeniyle sürekli yeni işler çıkmış. Bir işi bitirirken başka bir eksik ortaya çıkınca taşınma tarihi de sürekli ertelenmiş.

Yine de acele etmek istemediğini belirten oyuncu, yaşayacağı yerin tam anlamıyla içine sinmesini istediği için sabırla beklediğini dile getirdi. Sonuçta insanın evi kendini en rahat hissettiği yer oluyor.

Geçici Düzen Artık Yorucu Hale Geldi

Altı aydır farklı yerlerde kalarak hayatını sürdürdüğünü söyleyen Şekerci bunun düşündüğünden daha zor olduğunu anlattı. Sürekli valizle yaşamak bir düzen kuramamak ve her gün farklı planlar yapmak zamanla insanı gerçekten yoruyor.

Hatta katıldığı etkinliklerden birine gitmeden önce bir arkadaşının evinde duş aldığını da gülümseyerek paylaştı. Bu küçük ayrıntı aslında yaşadığı geçici hayatın ne kadar uzun sürdüğünü gösteriyor. Şekerci'nin bu açıklamaları, benzer süreçlerden geçen birçok kişinin de kendinden bir şeyler bulmasına neden oldu.

Yeni Projesi İçin Geri Sayım Başladı

Ev telaşı devam etse de Selin Şekerci kariyerine ara vermiyor. Oyuncunun başrolünde yer aldığı Baş Başa adlı yapım 23 Temmuz'da dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

Dizinin kadrosunda Selin Şekerci'nin yanı sıra Özgün Bayraktar, Ünal Yeter, Ali Yoğurtçuoğlu, Kerem Alan, Altan Erkekli ve Devrim Yakut da yer alıyor. Görünen o ki oyuncu bir yandan taşınma stresini geride bırakmaya çalışırken diğer yandan yeni projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hayatındaki yoğun tempo devam etse de, en büyük dileği bir an önce yeni evine yerleşip sonunda düzenini kurabilmek.

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