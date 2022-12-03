Selin Şekerci: "Çocuk için evlenirim"

Selin Şekerci, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Dizi senaryoları okuduğunu ve son olarak Çağan Irmak'ın 'Sevda Mecburi İstikamet' filminde rol aldığını söyleyen güzel oyuncu, "Set çok huzurluydu nasıl geçtiğini anlamadık, altı hafta güzel çalıştık. Çağan hoca ile zaten ikinciye çalışıyorum, çalışması kolaydır ama bir o kadar da disiplinlidir. Sistemli olduğu için sette her şey rahat geçiyor" dedi.

"Para işinden asla anlamam!"

Son yıllarda dijital platformda yayınlanan projelerde yer alan Şekerci, oyuncuların uzun dizi süreleri nedeniyle dijital mecraları tercih ettiğini söyledi:

"Bu aralar okuyorum bir şeyler ama daha değişik planlarım var. Dijital platform ister istemez hepimizi cezbediyor çalışma şartları yüzünden çünkü haftalık iş yetiştirmek çok zor. Para işinden asla anlamam, beni bedava da oynatabilirler. O konuları çok bilmiyorum. Bir şeyi çok seversem oynuyorum onunla ilgili hiçbir derdim yok. Çok anladığım şeyler değil. Para kazanmamız gerekiyor tabii hayatımız devam ettirmek için ama o konular benim önceliğim olmuyor. Keşke biraz önceliğim para olsa ona da kafam çalışsa ama oraları çok bilmiyorum. 3.5 yıldır ulusal kanallara bir şey yapmıyorum, o yüzden dijital ile ulusal kanallardaki oyuncuların kazançlarını net olarak bilmiyorum."

"Çocuk için evlenirim"

Osman Yalın ile yeni bir aşka yelken açan ve çocuk yapmak için evlenebileceğini söyleyen Şekerci, arkadaşı Aslı Enver'in hamilelik haberine de çok sevindiğini belirtti

"Güzel gidiyor. Evlilik kısmet, olursa olur. Aslı'nın ne güzel oldu, sürpriz oldu. Öyle sürprizlere yani kapalı değilim ama daha çok plan yapmayı tercih ederim. Evlenmek isterim tabii bebek için. İnşallah bana da olur öyle şeyler."