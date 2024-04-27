Yargı'nın 91. bölümünden yeni fragman yayınlandı

Kanal D'nin pazar akşamları büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi 'Yargı', heyecanla beklenen finaline doğru hızla ilerliyor. Dizinin 91. bölümünden kalan son 5 bölüm için yeni bir tanıtım paylaşıldı.

Yargı'nın 91. bölümünden yeni fragman yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-04-2024 18:19

Büyük finalin yaklaştığı 'Yargı'da heyecan her geçen hafta artıyor. Bu haftanın bölümünden yayınlanan tanıtımda, Ceylin evlilik yıldönümlerini kutlamak istiyor ve Ilgaz da ona güzel bir sürpriz hazırlıyor. Aynı sınıftaki öğrencilerin rahatsızlanmasıyla ilgili okul dosyasını inceleyen Ceylin, sınıfın öğretmeniyle yüzleşirken; Ilgaz, evinde çalışan bir kadının ölümünde parmağı olduğunu düşündüğü ailedeki kadınla karşı karşıya geliyor.

Sema Ergenekon'un kalemiyle Ali Bilgin'in yönetmenliğinde buluşan dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alıyor. Onlara, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç oyuncular eşlik ediyor.

'Yargı', merakla beklenen yeni bölümüyle 28 Nisan Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Yargı 91. Bölüm 2. Tanıtım

 

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