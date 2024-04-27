Gaddar'da heyecan yükseldi!

Ay Yapım'ın NOW platformunda Cuma akşamları yayınlanan dizisi 'Gaddar'ın son bölümünde, Dağhan ve Korkut arasında büyük bir çatışma yaşandı. Final sahnesinde Dağhan, Korkut'u şaşırtarak ona zehir enjekte etti. Şimdi herkes, Dağhan'ın Korkut'tan tamamen kurtulabilecek mi sorusunu merak ediyor.

Gaddar'da heyecan yükseldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-04-2024 18:12

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan Gaddar’ın 14. bölümünde Dağhan ve Korkut arasında tüm silahlar çekildi. Korkut’u, Enver ve Kurt’un elinden kaçırması sonrasında Korkut Ekber’in yardımıyla Aydan’ı köşke getirtti. Bunun üzerine Dağhan Aydan’ı korumak için kendi teslim oldu. Korkut’un işkencelerine maruz kalan ikili, Av Köşkü’nden Mesut’la beraber Müdür, Enver ve Kurt’un yardımıyla kaçmayı başardı. Dizinin finalinde ise herkesi şaşırtan bir olay yaşandı, Dağhan Korkut’la dövüşürken Korkut elinden kaçmayı başarıp tekneyle kaçmaya çalıştı. Dağhan finalde Enver ve Kurt’a Korkut’a dövüş anında zehir enjekte ettiğini söylerken herkesin kafasında Korkut’un sonu geldi mi sorusu kaldı. Aksiyonun bir saniye düşmediği yeni bölümdeki sahneler sosyal medyada büyük beğeni toplayan dizi finaliyle de çok konuşuldu.

 

‘Gaddar’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Kurt ve Enver, Korkut’u ellerinden kaçırırken Korkut yerine Dağhan’ı tercih eden Leyla, Dağhan’la ilk kez yan yana gelip yüzleşti.

 Bölümden İlk Sahne: