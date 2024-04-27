Gaddar'da heyecan yükseldi!

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan ‘Gaddar’ın 14. bölümünde Dağhan ve Korkut arasında tüm silahlar çekildi. Korkut’u, Enver ve Kurt’un elinden kaçırması sonrasında Korkut Ekber’in yardımıyla Aydan’ı köşke getirtti. Bunun üzerine Dağhan Aydan’ı korumak için kendi teslim oldu. Korkut’un işkencelerine maruz kalan ikili, Av Köşkü’nden Mesut’la beraber Müdür, Enver ve Kurt’un yardımıyla kaçmayı başardı. Dizinin finalinde ise herkesi şaşırtan bir olay yaşandı, Dağhan Korkut’la dövüşürken Korkut elinden kaçmayı başarıp tekneyle kaçmaya çalıştı. Dağhan finalde Enver ve Kurt’a Korkut’a dövüş anında zehir enjekte ettiğini söylerken herkesin kafasında Korkut’un sonu geldi mi sorusu kaldı. Aksiyonun bir saniye düşmediği yeni bölümdeki sahneler sosyal medyada büyük beğeni toplayan dizi finaliyle de çok konuşuldu.

‘Gaddar’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Kurt ve Enver, Korkut’u ellerinden kaçırırken Korkut yerine Dağhan’ı tercih eden Leyla, Dağhan’la ilk kez yan yana gelip yüzleşti.

Bölümden İlk Sahne: