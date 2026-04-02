Selin Genç'ten 'Sevdanın 4 Hali'

İlk teklisi 'Sevdanın 4 Hali' aracılığıyla dinleyiciyi zamansız bir anlatının parçası olmaya davet eden Selin Genç; söz yazarı ve besteci kimliğiyle, sanatındaki çok yönlülüğün sınırlarını müzikal evrene taşıyor.

Selin Genç’in oyunculuktan gelen dramatik hakimiyetini notalara döktüğü bu özel çalışma, Yıldıray Gürgen’in aranjesiyle hayat buldu. Gürgen’in sinematik derinliğe sahip dokunuşları, Genç’in karakterli vokal yapısıyla birleşerek şarkıyı sadece bir melodi olmaktan çıkarıp, hissedilen bir atmosfere dönüştürüyor.

Pop, alternatif ve akustik tınıların dengeli bir sentezi olan şarkı, sanatçının müziği bir performans alanı değil, bir kişisel ifade biçimi olarak ele alan vizyonunu yansıtıyor.

Şarkıyla eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşan klibin yönetmen koltuğunda, projenin görsel dünyasını ve fotoğraflarını da tasarlayan Zobunus oturuyor. Görsel bir zaman yolculuğu temasının işlendiği klipte Selin Genç, kendi varoluşunun farklı duraklarını bugünkü bakış açısıyla izleyen bir anlatıcı olarak karşımıza çıkıyor. Kreatif direktörlüğünü Gigi Alegria’nın gerçekleştirdiği projede Selin’in ruhundaki dört farklı evreyi yansıtan stil çalışması Burak Kara tarafından yapıldı. Klip, sanatçının geçmişteki hallerini bugünkü olgunluğuyla selamladığı derinlikli bir anlatı sunuyor.

Aşkın Dört Evresi!

Selin Genç için "Sevdanın 4 Hali", klasik bir ayrılık temasından çok daha fazlasını ifade ediyor. Aşkı bir duygudan ziyade bir durum olarak tanımlayan sanatçı; gidenin ardından evde asılı kalan hatıraları, dokunulamayan sessizlikleri ve kopmayan o ince bağı odağına alıyor. Özlem, kabulleniş, sessizlik ve sönmeyen bir bağdan oluşan bu dört evreyi tek bir bedende toplayan çalışma; günümüzün hızlı tüketilen duygularına karşı, derin ve nadir olanın peşine düşüyor.

Selin Genç’in çok yönlü sanatçı kimliğinin bir yansıması olan "Sevdanın 4 Hali", giden bir insanın ardından kalan o ince sızıları ve herkesin yaşayamadığı özel duygu katmanlarını birlikte keşfetmeye bir çağrı niteliği taşıyor.

Selin Genç’in ‘’Sevdanın 4 Hali’’ şarkısı ve video klibi, ILS Vision Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.