Advert

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra hakkında soruşturma!

Güzellik merkezi işletmecisi ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma açıldı. Özlem-Tayyar Öz çifti ve Şampiyonlar Ligi kadrosu olaylarından sonra Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra da yeni bir darbe alıyor gibi görünüyor.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra hakkında soruşturma!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 02-12-2023 13:31

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma açıldı. Şampiyonlar Ligi kadrosu ve Özlem-Tayyar Öz çiftinin ardından, bu kez de Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın mal varlıklarına el konuldu.

Dilan Polat'ın yıllar önce "Şampiyonlar Ligi" notuyla paylaştığı fotoğraf, gündemi sarsarak, o karede yer alanların incelenmesine yol açmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, Selin Ciğerci'nin Taksim Meydanı'nda kendini asacağı şeklindeki önceki açıklaması hatırlatıldı.

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyada "şampiyonlar liginde" adlandırılan fotoğrafta yer alan 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Bu kişiler arasında Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz de bulunmakta.

Benzer Haberler
Demet Akalın’dan şok iddia: “Engin Polat, Dilan Polat’ı darp ediyordu” Demet Akalın’dan şok iddia: “Engin Polat, Dilan Polat’ı darp ediyordu”
Şeyma Subaşı Mısır'dan paylaştı Şeyma Subaşı Mısır'dan paylaştı
Selin Ciğerci iddialara isyan etti: Selin Ciğerci iddialara isyan etti: "Tüm gelirimi açıkladım ya beni kaçırırlarsa..."
Şeyma Subaşı eski eşinin memleketi Mısır'a gitti! Şeyma Subaşı eski eşinin memleketi Mısır'a gitti!
Şeyma Subaşı'nın yüzü gülüyor Şeyma Subaşı'nın yüzü gülüyor
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz' Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
ÇOK OKUNANLAR
Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?
  • 27-11-2023 17:45

Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece...
  • 01-12-2023 09:36

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece..."

Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu
  • 29-11-2023 10:38

Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı
  • 30-11-2023 09:34

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı

Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları
  • 01-12-2023 17:01

Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları