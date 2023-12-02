Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra hakkında soruşturma!

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma açıldı. Şampiyonlar Ligi kadrosu ve Özlem-Tayyar Öz çiftinin ardından, bu kez de Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın mal varlıklarına el konuldu.

Dilan Polat'ın yıllar önce "Şampiyonlar Ligi" notuyla paylaştığı fotoğraf, gündemi sarsarak, o karede yer alanların incelenmesine yol açmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, Selin Ciğerci'nin Taksim Meydanı'nda kendini asacağı şeklindeki önceki açıklaması hatırlatıldı.

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyada "şampiyonlar liginde" adlandırılan fotoğrafta yer alan 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Bu kişiler arasında Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz de bulunmakta.