Selim Erdoğan Hasip ile Nasip Filmine Dâhil Oldu

Yeni nesil Hasip ile Nasip filminin kadrosuna katılan Selim Erdoğan, başkanlık yarışında iki adayın karşısına üçüncü ve iddialı bir rakip olarak çıkıyor.

Selim Erdoğan Hasip ile Nasip Filmine Dâhil Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 17:03

Türk sinemasının unutulmaz komedi miraslarından "Hasip ile Nasip" günümüz mizah anlayışıyla yeniden beyaz perdeye dönüyor. Yapımcılığını Greenart çatısı altında Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği sinema projesini tecrübeli yönetmen Özgür Bakar yönetiyor. Bir süredir çekim faaliyetlerini Çorum’da sürdüren prodüksiyon ekibi hazırlık takviminde son aşamaya ulaştı. Çorum sokaklarının samimi dokusunu sahnelere yansıtan iddialı yapım oyuncu kadrosuna ekranların tanınan simalarından Selim Erdoğan’ı kattı.

Seçim Yarışına Üçüncü Aday: Vecdi

Geçmiş yıllarda "Çiçek Taksi" ve "Yarım Elma" gibi sevilen televizyon dizilerinde hayat verdiği tiplemelerle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Selim Erdoğan projede Vecdi karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Senaryodaki yerel seçim mücadelesine iddialı bir giriş yapan Vecdi kasabadaki dengeleri temelinden sarsıyor. Belediye başkanlığı koltuğuna talip olan bu sürpriz figür hem seçim vaatleri hem sergilediği sıra dışı tavırlarıyla kasaba sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Hasip ile Nasip Arasındaki Denge Değişiyor

Kasabanın köklü rekabetinde Nasip figürünü başarılı komedi oyuncusu Alper Kul sırtlanıyor. Olay örgüsünün diğer kutbunda yer alan Hasip rolüne ise Toygan Avanoğlu hayat veriyor. İki ezeli hasmın yıllardır sürdürdüğü çekişme Vecdi’nin sandık yarışına adını yazdırmasıyla beklenmedik bir rota çiziyor. Üçüncü bir adayın meydana inmesi, hem Hasip cephesinde hem Nasip tarafında kurulu bütün stratejileri altüst ediyor. Sandıktan zaferle çıkmak isteyen üç adayın propaganda süreci kasaba meydanında kahkaha dolu çatışmalara zemin hazırlıyor.

Çorum'daki Çekimlerde Sona Yaklaşıldı

Mizahı ve yöresel atmosferi harmanlayan teknik ekip Çorum merkezinde ve çevre köylerde kurulan setlerdeki çekimleri tamamlamak üzere gün sayıyor. Bölge halkının da yakından takip ettiği set mesaisinin ardından film kurgu ve ses miksajı evresine geçecek. Çekimlerin bitiş düdüğüyle birlikte vizyon yolculuğuna odaklanacak olan yapım ekibi projeyi beyaz perdede izleyicisiyle buluşturmak adına sonbahar takvimini hedefliyor. Türk sinemasının kült anlatılarından beslenen bu yeni nesil uyarlama güçlü oyuncu kadrosuyla sinema salonlarında seyirciye yüksek tempolu bir kasaba komedisi sunacak.

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