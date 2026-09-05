Hayal Köseoğlu'ndan Sürpriz Sergi Hamlesi: İlk Kişisel Sergisini Açıyor

Oyuncu Hayal Köseoğlu akrilik tablolarından oluşan ilk sergisi Kanzen ile 9 Eylül'de Fenerbahçe Chi Art Gallery'de sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Hayal Köseoğlu'ndan Sürpriz Sergi Hamlesi: İlk Kişisel Sergisini Açıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 17:38

Televizyon yapımlarında ve tiyatro sahnelerinde sergilediği başarılı performanslarla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Hayal Köseoğlu bu kez görsel sanatlar alanındaki yeteneğiyle adından söz ettiriyor. Uzun bir süredir atölyesinde tuval üzerine çalışan ünlü isim ilk kişisel resim sergisini açmaya hazırlanıyor. Ekran projelerindeki canlandırmalarıyla tanınan sanatçı bu sürpriz adımıyla çok yönlü yaratıcı kimliğini izleyicilerin beğenisine sunuyor. Kamera karşısındaki kariyerini aksatmadan sanatsal üretimine devam eden Köseoğlu yeni sergisiyle sanat çevrelerinde heyecan yarattı.

Kamera Arkasından Tuval Başına

Meslek hayatı boyunca farklı projelere imza atan başarılı oyuncu resim tutkusunu uzun süredir disiplinli bir çalışma rutinine dönüştürdü. Kamera arkasında kalan serbest zamanını atölyesinde fırça başında geçiren Köseoğlu eserlerinde ağırlıklı olarak akrilik boya tekniğini kullandı. Renk paletini ve formları cesur biçimde tuvale aktaran sanatçı kendine özgü bir görsel anlatım dili geliştirdi. Yıllardır biriktirdiği eskizleri ve görsel notları olgunlaştıran genç yetenek böylece bugüne kadar kamuoyundan uzak tuttuğu sanatsal yönünü ilk defa gözler önüne seriyor.

Duygularını ve Sezgilerini Tuvale Taşıdı

Köseoğlu'nun hazırladığı seçki yalnızca biçimsel bir arayışı değil, sanatçının derin iç dünyasını da yansıtıyor. Tuvallerinde kişisel hislerine, sezgilerine ve zihnini meşgul eden düşünce dünyasına geniş bir alan açan oyuncu soyut ile somut anlatımları dengeli biçimde harmanlıyor. Sanatçı fırça darbeleriyle biçimlendirdiği kompozisyonlarında kendi ruhsal yolculuğunu görünür kılıyor. Oyuncunun içsel dünyasından samimi izler taşıyan bu tablolar izleyicilere sanatçının düşünce evrenini yakından keşfetme olanağı sunuyor.

Kanzen 9 Eylül'de Kadıköy'de Açılıyor

Oyuncunun büyük bir heyecanla hazırladığı "Kanzen" başlıklı ilk kişisel sergi 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul Anadolu Yakası'nın kültür merkezlerinden Kadıköy Fenerbahçe’deki Chi Art Gallery’de kapılarını açacak. Sergi açılışında sanat ve televizyon camiasından pek çok ismin bir araya gelmesi bekleniyor. Köseoğlu açılış gününde galeride bizzat yer alarak sanatseverlerle sohbet edecek ve eserlerinin yaratım süreçlerini anlatacak. Sanat dünyasına taze bir soluk getirmeyi amaçlayan sergi eylül ayı süresince Fenerbahçe Chi Art Gallery'de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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