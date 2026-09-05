Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin Stockholm Nikahından Yeni Kareler

Ceyda Düvenci yaklaşık iki buçuk yıldır birliktelik yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete ile hayatını birleştirdi. İsveç’in başkenti Stockholm’de gözlerden uzak bir merasimle dünyaevine giren çift nikah albümünden yeni kareleri kamuoyuyla paylaştı. Çiftin tarihi Stockholm sokaklarında çektirdiği romantik fotoğraflar kısa sürede dijital mecralarda geniş bir yankı buldu.

İsveç Büyükelçiliği'nde Sade Tören

Gösterişli ve kalabalık bir düğün organizasyonu yerine sakin bir merasimi tercih eden ikili nikah masasına Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği'nde oturdu. Yalnızca yakın dostlarının ve aile fertlerinin eşlik ettiği özel davette çift resmi imzaları atarak hayatlarını birleştirdi. Törenin tamamlanmasının ardından başkentin sahil hattında ve tarihi caddelerinde yürüyüşe çıkan yeni evliler neşeli anlarını objektiflere verdikleri pozlarla ölümsüzleştirdi.

2024 Yılında Başlayan Birliktelik

Ceyda Düvenci, oyuncu Bülent Şakrak ile sekiz yıl süren evliliğini 2023'te anlaşmalı bir şekilde noktalamıştı. Boşanma sürecini sakin karşılayan başarılı oyuncu 2024'ün ilk aylarında radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir beraberliğe adım attı.

İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili zaman ilerledikçe sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle huzurlu birlikteliklerini gözler önüne serdi. Binbir Gece, Umutsuz Ev Kadınları ve Sakla Beni gibi ses getiren televizyon dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan Düvenci özel hayatındaki bu yeni başlangıçla magazin dünyasında adından söz ettirdi.

Sanat ve Radyo Dünyasından Tebrik Yağmuru

Stockholm sokaklarında kaydedilen yeni fotoğraflar ünlü çiftin kişisel hesaplarında yayımlandığı andan itibaren yoğun bir ilgiyle karşılandı. Hem radyo camiasından hem televizyon sektöründen çok sayıda meslektaşı, ikilinin fotoğraflarının altına iyi dileklerini içeren tebrik mesajları bıraktı.

Hayranlarının da yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu çift tebrikleri kabul ederek teşekkürlerini iletti. Nikah pozlarıyla mutluluklarını tazeleyen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete İsveç’te geçirdikleri günlerin ardından İstanbul’daki çalışma hayatlarına geri dönecek.