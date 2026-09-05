Melike Şahin'den Doğum Öncesi Sürpriz: Ölmem Ölemem Yayında

Melike Şahin yeni teklisi "Ölmem Ölemem" ile dijital müzik platformlarında dinleyicisiyle buluştu. Doğumuna sayılı haftalar kala dinleyicilerine özel bir sürpriz sunan sanatçı kendi yapım şirketi Diva Bebe Yapım etiketiyle çıkan şarkısında kalp kırıklığını bir tükeniş yerine özgürleşme ve yeniden başlama temasıyla ele alıyor.

Atina'daki Plakçıdan Harbiye Sahnesine

Şarkının ortaya çıkışı sanatçının komşu Yunanistan'a yaptığı bir seyahate uzanıyor. Atina sokaklarında arkadaşına hediye seçmek için girdiği eski bir plak dükkanında Dimitris Chatzidiakos imzalı besteyi keşfeden Şahin melodinin sesine yakışacağını düşünerek Türkçe sözler kaleme aldı. Eser dijital platformlara gelmeden önce ilk sınavını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdi. Konser alanını dolduran binlerce kişinin kaydettiği canlı performans videoları şarkının henüz yayınlanmadan viral hale gelmesini sağladı.

Albüm Dışı Kalan Şarkı Doğum Hediyesi Oldu

Üçüncü stüdyo albümünün hazırlıklarını orkestrası ABLA Kollektiv ile birlikte yürüten Şahin stüdyo çalışmalarına ilk olarak bu parçayla başladı. Ancak eserin genel albüm konseptine uymaması üzerine sanatçı şarkıyı bağımsız bir tekli olarak çıkarma kararı aldı. Doğum iznine ayrılmadan önce dinleyicilerine sonbahar tonlarında bir armağan bırakmak istediğini belirten ünlü müzisyen anne olmadan önceki son konser görüntülerinin kendisi için unutulmaz bir hatıra niteliği taşıdığını dile getirdi.

Güçlü Altyapı ve Geniş Müzisyen Kadrosu

Gülbaba Records desteğiyle tamamlanan yapımda düzenlemeyi ABLA Kollektiv üstlendi. ABLA Studios'ta Can Aydemir tarafından kaydedilen çalışmanın miks ve mastering işlemlerini Emre Malikler tamamladı. Kayıtlarda davulda Zafer Tunç Resuloğlu ve bas gitarda Canberk Ünsal ritim bütünlüğünü kurarken Yasemin Özler çellosuyla esere derinlik kattı. Gitarda İpek Ektaş, perküsyonlarda İsmail Altunbaş ve tuşlu çalgılarda Elif Dikeç parçanın müzikal zenginliğini pekiştirdi. Görsel dünyası yönetmen Burçin Esin ve fotoğrafçı Efe Demirtaş tarafından şekillendirilen tekli yayınlandığı ilk gün müzik listelerinde yükselişe geçti.