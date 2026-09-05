Ünlüler Filenin Sultanları'nın Çeyrek Final Maçına Akın Etti

Sinan Erdem Spor Salonu Türkiye ile Almanya arasında oynanan çeyrek final karşılaşmasında sanat ve televizyon dünyasının tanınmış simalarını ağırladı. Parkedeki çekişme kadar koltuklardaki ünlü isimlerin heyecanı da maça damga vurdu. Ekranların sevilen yüzleri aileleri ve çocuklarıyla birlikte salonu doldurarak karşılaşmayı baştan sona takip etti.

Anneler ve Çocukların Maç Coşkusu

Tribünde çocuklarıyla birlikte yer alan ünlü anneler renkli anlara imza attı. Oyuncu Pelin Akil ikiz kızlarıyla birlikte salondaki yerini alarak müsabaka heyecanını yerinde yaşadı.

Karşılaşmanın ardından kızlarının milli takıma uğur getirdiğini belirten Akil, "Sultanları izlemeye geldik ve kızlarımın şansına yendik. Gerisi final maçına. Harikasınız kızlar" sözleriyle duygularını paylaştı.

Ekranların bir diğer tanıdık siması Berfu Yenenler de oğluyla birlikte salondaydı. Sahadaki tempolu oyuna hayran kalan Yenenler, "Şov yaptı kızlarımız" paylaşımıyla oyuncuların sahadaki performansını takdir etti.

Ekran Çiftleri Aile Boyu Salondaydı

Tanınmış çiftler de bu kritik randevuda çocuklarıyla birlikte tribün koltuklarındaki yerlerini aldı. Oyuncu Engin Hepileri ile eşi Beyza Şekerci, oğulları Can ile müsabakayı salondan takip etti. Çift, maçın her anında oğullarıyla birlikte tezahüratlara eşlik etti.

Televizyon dünyasından Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu da kızları Lila ile salondaki yerini aldı. Hatipoğlu ailesi karşılaşma bitiminde kızlarıyla çektirdikleri kareyi paylaşarak Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olduğuna dikkat çekti.

Sanat Dünyasından Tam Destek

Salondaki ünlü akını sadece ailelerle sınırlı kalmadı. Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu maçı eşi Çağrı Çıtanak ile birlikte yan yana seyretti. Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yine göğsümüzü kabarttılar, yine şaşırtmadılar, yine söylenecek tüm güzel şeylerin hepsiydi bizim kızlar" notunu düştü.

Genç kuşağın başarılı oyuncularından Ahsen Eroğlu ise sevincini "Bizim kızlar yine yaptı yapacağını" sözleriyle dile getirdi. Tribünde yerini alan Pelin Karahan da tezahüratlarıyla salondaki coşkuya ortak oldu. Maçın ardından yıldız voleybolcular Melissa Vargas ile Zehra Güneş'in kucaklarına alıp sevdikleri minik bebek ise tribündeki sıcak atmosferin sembolü oldu.