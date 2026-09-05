Melis İşiten'den Çarpıcı Sözler: "O Gün Aramayan Hiç Aramasın"

Beş dakikalık reklam filminden lüks araç hediye alan Melis İşiten, yaşadığı zor günleri geride bıraktığını açıkladı.

Melis İşiten'den Çarpıcı Sözler:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 16:58

Rol aldığı reklam filmindeki kısa performansının ardından kendisine hediye edilen lüks otomobille magazin gündeminde geniş yer bulan Melis İşiten bir süredir uzak kaldığı hareketli temposuna geri döndü. Altı gün boyunca evinde dinlenerek moral toplayan ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden sitem dolu ifadelere yer verdiği bir mesaj paylaştı.

Zorlu Günlerin Ardından Yeniden Sette

Geçirdiği zorlu dönemi atlatan Melis İşiten kişisel hesabından yayınladığı mesajda sağlığın önemine dikkat çekti. Altı gün önce yeniden sokağa adım attığını ve son beş gündür aralıksız çalıştığını belirten ünlü isim üretmenin kendisine güç verdiğini vurguladı. Takipçilerine sevdikleri işi yapmaları yönünde temennide bulunan İşiten bedensel ve ruhsal dengenin korunmasının hayattaki en büyük kazanım olduğunu dile getirdi.

Zaten Şov ve 24 Saatlik Çekim Mesaisi

Sunuculuğunu üstlendiği dijital programı "Zaten Şov" ile geniş bir izleyici kitlesine hitap eden başarılı sunucu iki haftalık aranın ardından stüdyoya girdi. Garaj Content ekibiyle hazırladığı projenin yeni sezon açılışını yapan İşiten aynı zamanda uzun süredir heyecan duyduğu yeni bir yapım için kamera karşısına geçtiğini duyurdu. Tam 24 saat süren yoğun bir çekim maratonuna girdiğini aktaran ünlü isim projenin sürprizini kaçırmamak adına ayrıntı vermekten kaçındı.

"Devran Hep Döner, O Gün Aramayan Aramasın"

Paylaşımının devamında insan ilişkilerine dair dikkat çekici tespitlerde bulunan Melis İşiten zor anlarında yanında durmayan çevresine açık bir mesaj gönderdi. Samimi bir üslupla kaleme aldığı satırlarda, "Ben gülerim kuzum. Devran hep döner şekerim. İyi kalp, iyi insanları karşına çıkarır; kötü laf döner dolaşır sahibini bulur" ifadelerini kullandı. Mesajının son bölümünde sınırlarını net bir dille çizen ünlü oyuncu, "O gün aramayan, bugün aramasın" restiyle zor günlerinde kendisini yalnız bırakan isimlere üstü kapalı bir gönderme yaptı. İşiten'in bu samimi ve sert çıkışı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Benzer Haberler
5 İlde Operasyon: Tuğba Ekinci Gözaltına Alındı 5 İlde Operasyon: Tuğba Ekinci Gözaltına Alındı
Serhat Mustafa Kılıç Evinde Ölü Bulundu! Serhat Mustafa Kılıç Evinde Ölü Bulundu!
Ceyhun Fersoy'dan Eşi Begüm Öner'e Esprili Sitem: Ceyhun Fersoy'dan Eşi Begüm Öner'e Esprili Sitem: "Bi Bezi Bağlayamadın Be"
Gonca Vuslateri 40 Yaşında: Gonca Vuslateri 40 Yaşında: "Geleceğin Varsa Göreceğin Var"
Melike Şahin'den Doğum Öncesi Sürpriz: Ölmem Ölemem Yayında Melike Şahin'den Doğum Öncesi Sürpriz: Ölmem Ölemem Yayında
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin Stockholm Nikahından Yeni Kareler Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin Stockholm Nikahından Yeni Kareler
ÇOK OKUNANLAR
Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı

Cem Yılmaz’a “Keşke Ölseydi” Dediler! Ağabeyinden Sert Tepki
  • 31-08-2026 10:28

Cem Yılmaz’a “Keşke Ölseydi” Dediler! Ağabeyinden Sert Tepki

Aşk ve Taht İçin Geri Sayım! İşte İlk Bölüm Tarihi
  • 01-09-2026 12:04

Aşk ve Taht İçin Geri Sayım! İşte İlk Bölüm Tarihi

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!
  • 01-09-2026 19:47

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!