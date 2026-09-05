Melis İşiten'den Çarpıcı Sözler: "O Gün Aramayan Hiç Aramasın"

Rol aldığı reklam filmindeki kısa performansının ardından kendisine hediye edilen lüks otomobille magazin gündeminde geniş yer bulan Melis İşiten bir süredir uzak kaldığı hareketli temposuna geri döndü. Altı gün boyunca evinde dinlenerek moral toplayan ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden sitem dolu ifadelere yer verdiği bir mesaj paylaştı.

Zorlu Günlerin Ardından Yeniden Sette

Geçirdiği zorlu dönemi atlatan Melis İşiten kişisel hesabından yayınladığı mesajda sağlığın önemine dikkat çekti. Altı gün önce yeniden sokağa adım attığını ve son beş gündür aralıksız çalıştığını belirten ünlü isim üretmenin kendisine güç verdiğini vurguladı. Takipçilerine sevdikleri işi yapmaları yönünde temennide bulunan İşiten bedensel ve ruhsal dengenin korunmasının hayattaki en büyük kazanım olduğunu dile getirdi.

Zaten Şov ve 24 Saatlik Çekim Mesaisi

Sunuculuğunu üstlendiği dijital programı "Zaten Şov" ile geniş bir izleyici kitlesine hitap eden başarılı sunucu iki haftalık aranın ardından stüdyoya girdi. Garaj Content ekibiyle hazırladığı projenin yeni sezon açılışını yapan İşiten aynı zamanda uzun süredir heyecan duyduğu yeni bir yapım için kamera karşısına geçtiğini duyurdu. Tam 24 saat süren yoğun bir çekim maratonuna girdiğini aktaran ünlü isim projenin sürprizini kaçırmamak adına ayrıntı vermekten kaçındı.

"Devran Hep Döner, O Gün Aramayan Aramasın"

Paylaşımının devamında insan ilişkilerine dair dikkat çekici tespitlerde bulunan Melis İşiten zor anlarında yanında durmayan çevresine açık bir mesaj gönderdi. Samimi bir üslupla kaleme aldığı satırlarda, "Ben gülerim kuzum. Devran hep döner şekerim. İyi kalp, iyi insanları karşına çıkarır; kötü laf döner dolaşır sahibini bulur" ifadelerini kullandı. Mesajının son bölümünde sınırlarını net bir dille çizen ünlü oyuncu, "O gün aramayan, bugün aramasın" restiyle zor günlerinde kendisini yalnız bırakan isimlere üstü kapalı bir gönderme yaptı. İşiten'in bu samimi ve sert çıkışı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.