Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye Duygusal Mesaj

Oyuncu Serkay Tütüncü ile evlenen şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya hesabından düğün karelerini paylaştı. Bastık'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye Duygusal Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 17:10

İki yıllık beraberliklerini 2 Eylül 2026 Çarşamba günü resmiyete döken şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü nikah masasına oturdu. Yakın çevrelerinin katılımıyla gerçekleşen özel törenin ardından ünlü çift evlilik sonrası paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde davette yaşanan tokalaşma iddialarını eğlenceli bir videoyla tiye alan başarılı müzisyen bu defa nikah albümünün en samimi anlarını takipçilerine sundu.

"Gözlerimizin İlk Buluştuğu Günden Beri"

Zeynep Bastık kişisel Instagram hesabından eşiyle el ele yürüdüğü neşeli kareleri beyaz kalp simgesi eşliğinde yayımladı. Fotoğrafların altına duygu yüklü bir not ekleyen ünlü sanatçı ilişkilerinin henüz başladığı ilk ana işaret etti.

Bastık iletisinde, "Gözlerimizin ilk buluştuğu günden beri biliyordum evleneceğimizi... Hayatımın aşkı, ruh ikizim, sevgilim, evim, kocam" cümlelerine yer verdi. Eşine duyduğu sevgiyi açık bir şekilde kelimelere döken müzisyen kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Doğal Tarzları ve Nikah Kareleri

Doğayla iç içe düzenlenen açık hava kutlamasında çiftin benimsediği modern çizgiler öne çıktı. Zeynep Bastık yırtmaç detaylı zarif gelinliğini yeşil orkidelerden oluşan bir buketle tamamladı.

Serkay Tütüncü ise açık tonlardaki kruvaze takım elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Kameralara kahkahalar eşliğinde poz veren ve birbirlerine sevgiyle bakan ikili tören boyunca enerjilerini yüksek tuttu. Gösterişten uzak ve doğal anların hakim olduğu merasim çiftin uyumunu gözler önüne serdi.

Sanat Dünyasından Tebrik Yağmuru

Yayınlandığı andan itibaren dakikalar içinde binlerce beğeni alan paylaşım sanat dünyasından pek çok tanınmış ismi de yorumlarda bir araya getirdi.

Müzisyen dostları Selin Geçit ve Asya Köksal Özkan çifte mutluluk dileklerini iletirken oyuncu Eylül Dolkeles ikiliye "Hollywood çifti" yorumunu yaptı. Sosyal medya kullanıcıları ise fotoğrafların altına çiftin samimiyetini öven çok sayıda destek mesajı bıraktı. Törenin ardından tebrikleri kabul eden yeni evli çift taze birlikteliklerinin ilk günlerini keyifle geçiriyor.

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