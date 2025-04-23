Selim Erdoğan Cezaevi Günlerini Anlattı: “Keşke Hiç İçmeseydim”

Selim Erdoğan, cezaevi günlerini ve yalnız bırakmayan dostlarını anlattı. "Keşke hiç içmeseydim" sözleriyle gençlere uyarıda bulundu.

Selim Erdoğan Cezaevi Günlerini Anlattı: “Keşke Hiç İçmeseydim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-04-2025 10:47

İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Reyyaz karakteriyle yeniden ekranlara dönen başarılı oyuncu Selim Erdoğan, Sibel Arna’nın YouTube programı Ne Olursan Ol Rahat Ol’a konuk oldu. Oyuncu, 2017-2021 yılları arasında yaşadığı cezaevi sürecini samimi bir dille anlattı ve kendisine destek olan isimleri tek tek açıkladı.

"Cezaevi Gerçekleri Gözler Önüne Seriyor"

Selim Erdoğan, "Eşini dostunu tanımak isteyen 6 ay cezaevine girsin. Şahane bir elek" diyerek yaşadıklarını özetledi. Erdoğan’a göre, zor zamanlarda yanında kimlerin kalacağını insan bu süreçte öğreniyor. Oyuncu, "En başta sinirleniyorsun, 'Her gün beraberdik, neredeler?' diyorsun. Sonra fark ediyorsun ki zaten hiç yoklarmış. Bir ferahlık geliyor" sözleriyle süreci değerlendirdi.

Destek Olan İsimleri Açıkladı

Zor zamanlarında yalnız kalmayan oyuncu, "Olgun Şimşek abi her zaman yanımdaydı. Halil Sezai de öyle" diyerek teşekkür etti. En büyük destekçileri arasında Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan’ın olduğunu da özellikle belirtti. "Bana inandılar. 'İnci Taneleri'ndeki Reyyaz karakterini bana emanet etmeselerdi, bu noktaya gelemezdim" dedi. Hatta dizi çekimlerinin ilk sahnesinin, Erdoğan’ın yattığı cezaevinde yapılması da duygusal bir detay olarak öne çıktı.

"Bir Daha Asla Uyuşturucuya Dokunmam"

Yaşadığı pişmanlığı da açıkça dile getiren oyuncu, "Gençler uzak dursun. Uyuşturucu hayatı mahvediyor. Yıllarca kullandım. Keşke hiç içmeseydim. Artık ağzıma bile sürmem" dedi. Ayrıca cezaevinden çıktıktan sonra yaşadığı kaygıları da paylaşan Erdoğan, "Tek başına güçlü olamıyorsun. Sağ olsun Necati Akpınar arkamda durdu. Ne olacağını bilemeden çıktım. İnsanlar ne düşünecek diye çok endişelendim" sözleriyle iç dünyasını paylaştı.

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