Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu

Selim Bayraktar, Cannes Film Festivali’ne damga vurdu. Melik Kam imzalı şık kostümüyle kırmızı halıda büyüledi.

Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-05-2025 15:55

Başarılı oyuncu Selim Bayraktar, 78. Cannes Film Festivali’ne katılarak kırmızı halıda şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Global bir markanın davetlisi olarak Cannes’a giden Bayraktar, leylak tonlarındaki Melik Kam imzalı kostümüyle adeta stil dersi verdi.

Melik Kam Tasarımıyla Tarzını Konuşturdu

Tarzıyla her zaman adından söz ettiren Selim Bayraktar, Cannes kırmızı halısında yine farkını ortaya koydu. Ünlü modacı Melik Kam tarafından özel olarak tasarlanan leylak rengi takımı, Bayraktar’ın karizmatik duruşunu tamamladı. Oyuncu, festival alanında objektiflere poz verdikten sonra davetli olduğu film gösterimine katıldı.

“Vie privée” Gösterimine Katıldı

Bayraktar, kırmızı halı geçişinin ardından, Jodie Foster, Daniel Auteuil ve Virginie Efira gibi dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı “Vie privée” filmini izledi. Gösterim sonrası film ekibiyle sohbet eden Bayraktar, Cannes’daki bu unutulmaz deneyimi sosyal medya hesabından da paylaştı.

İki Gün Daha Cannes’da Kalacak

Yoğun ilgi gören Türk oyuncu, festival kapsamında yer alacağı uluslararası özel bir çekim için Cannes’da iki gün daha kalacak. Bayraktar, yurt dışında da Türk oyuncuların stil ve duruşlarıyla öne çıkabileceğini bir kez daha kanıtladı.

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