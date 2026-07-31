Selena'nın Selin'i Cansu Demirci Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Bir döneme damgasını vuran Selena dizisinde canlandırdığı Selin Aykar karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Demirci uzun yıllar süren sessizliğin ardından yeniden görüntülendi. Oyunculuk kariyerini noktalandırdıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi seçen eski oyuncu son haliyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Temmuz 2026'da bir veteriner kliniğinde çekilen güncel karesi kısa sürede yayılan Demirci'nin duru güzelliği ve değişmeyen görünümü dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları eski oyuncunun fotoğrafına yorum yağdırdı.

Oyunculuğu Bırakıp Akademik Kariyerine Odaklandı

2006-2009 yılları arasında yayınlanan yapımda üç kız kardeşin en büyüğü rolünü üstlenen Cansu Demirci dizinin final yapmasının ardından ekran macerasını sonlandırdı. Başarılı isim eğitimine öncelik vererek Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından yüksek lisansını tamamlamak üzere Almanya'ya yerleşen Demirci gözlerden uzak bir yaşam tarzını benimsedi. Uzun yıllar röportaj vermeyen ve sosyal medya kullanmayan oyuncunun bu tercihi rol arkadaşı Gizem Güven tarafından da doğrulanmıştı.

2024 Yılında Evlenmişti

Kameralardan uzak durmayı seçen Cansu Demirci'nin uzun süren sessizliği 2024 yılında bozulmuştu. İstanbul Sedef Adası'nda gerçekleştirilen sade bir düğün töreniyle Filippo isimli yabancı uyruklu eşiyle hayatını birleştiren eski oyuncunun nikah kareleri uzun süre konuşulmuştu.

Son olarak Temmuz 2026'da paylaşılan fotoğrafıyla yeniden hatırlanan Cansu Demirci Selena izleyicilerine nostaljik anlar yaşattı.