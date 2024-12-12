Selena Gomez’den mutluluk pozları: Evlilik hazırlıkları başladı!

Magazin gündemini meşgul eden evlilik söylentileri sonunda doğrulandı. Selena Gomez, bir süredir ilişki yaşadığı Benny Blanco ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Gomez, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı evlilik yüzüğü fotoğrafıyla duyurdu.

Selena Gomez’den mutluluk pozları: Evlilik hazırlıkları başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2024 11:30

Magazin dünyasında yankı uyandıran evlilik haberinin baş kahramanı Selena Gomez oldu. Benny Blanco ile evlilik hazırlıkları yapan Gomez, yüzüğünün fotoğrafını Instagram'da paylaşarak gündeme oturdu.


Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, hayranlarını sevindiren bir haberle gündemde! Bir süredir ünlü müzik prodüktörü Benny Blanco ile aşk yaşayan Gomez, evlilik kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Selena Gomez, Instagram’da paylaştığı, parmağındaki zarif yüzüğün dikkat çektiği fotoğrafla müjdeyi verdi. Bu romantik paylaşım kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum alırken, ünlü çiftin hayranları düğün detaylarını merakla beklemeye başladı.

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