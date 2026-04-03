Selen Soyder'in Acı Günü: "Hayatımı Kaybettim"

Miss Turkey 2007 birincisi olan Selen Soyder, aldığı acı haberle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun ağabeyi hayatını kaybetti. Soyder, yaşadığı büyük kaybı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü isim, paylaşımında duygularını açık bir şekilde ifade etti. Bu süreçte takipçileri ve sevenleri de Soyder’e destek mesajları gönderdi.

Acı Haberi Sosyal Medyadan Duyurdu

Selen Soyder, ağabeyinin vefat haberini sosyal medya üzerinden paylaştı. Oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ağabeyimi kaybettim, hayatımı kaybettim. İnancımı kaybetmedim, kaybetmeyeceğim.”

Bu sözler kısa sürede gündem oldu. Ayrıca birçok kullanıcı paylaşımın altına taziye mesajları yazdı. Sevenleri, oyuncunun acısını paylaştığını belirtti.

Destek Mesajları

Selen Soyder’in yaşadığı kayıp, sanat camiasında da büyük üzüntü yarattı. Pek çok ünlü isim, sosyal medya üzerinden başsağlığı dileklerini iletti. Oyuncunun yakın çevresi de bu zor süreçte yanında olduklarını vurguladı.

Öte yandan Soyder’in paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Takipçileri, ünlü oyuncuya sabır ve güç diledi.

Zor Günler Geçiriyor

Selen Soyder, yaşadığı bu kayıpla birlikte zor bir dönemden geçiyor. Oyuncunun yaptığı açıklama, acının derinliğini ortaya koydu. Ancak Soyder, mesajında inancını kaybetmediğini de özellikle vurguladı.

Bu süreçte ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları yakından takip ediliyor. Sevenleri ise destek mesajlarını sürdürmeye devam ediyor.