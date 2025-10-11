Selen Soyder'den “Lale Devri” İtirafı: “Benim Sayemde Dizi Kurtuldu!”

Güzel oyuncu Selen Soyder, yıllar sonra kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncu, iz bırakan projelerden “Lale Devri” dizisindeki rolü hakkında samimi bir itirafta bulunarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Emina Jahovic’in Yerine Geçtim”

Selen Soyder, Emina Jahovic’in diziden ayrılmasının ardından Toprak karakterini canlandırmıştı. Oyuncu, o dönemi anlatırken şu sözleri kullandı:

“Lale Devri dizisinde Emina Jahovic’in yerine birini arıyorlardı ve ben geçtim. Şu sebepten iyi oldu; Lale Devri’nin reytingleri hiç iyi değildi. Toprak da çok sevilen bir karakter. Benim sayemde dizi kurtuldu...”

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada İkiye Bölünen Yorumlar

Selen Soyder’in sözleri sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar “Senin sahnelerini izlerken uykum geliyordu Toprak” ve “Kibre bak” yorumlarıyla oyuncuyu eleştirirken, bazı takipçiler ise Soyder’e destek verdi.

“Haklı, o girince dizi reytingleri yükseldi ve kaç sezon sürdü”

“Kadın haklı, o zamanlar millet Yeşim ile olacaklar diye diziyi bırakmıştı.”

Bu tartışmalar, “Lale Devri” dönemine duyulan nostaljiyi yeniden gündeme taşıdı.

“Lale Devri” Döneminde Reytingler Değişmişti

Hatırlanacağı üzere, Emina Jahovic, diziden huzursuzluk yaşadığı gerekçesiyle ayrılmış, yerine Selen Soyder geçmişti. Soyder’in dahil olduğu bölümler, izlenme oranlarını yeniden yükseltmişti.

Selen Soyder, oyunculuk kariyerine yeni projelerle devam ederken, geçmişteki başarılarının hâlâ konuşulması dikkat çekti.