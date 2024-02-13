Selen Görgüzel'in çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü müzisyen Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne aldı ve "Öpücem" şarkısını seslendirdi. Performansı sırasında sahneye coşku ve enerjiyi yansıtan Görgüzel'in çılgın dansı, izleyicilerin ve hayranlarının beğenisini kazandı.

Görgüzel'in sahne performansı, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. İzleyiciler, ünlü müzisyenin enerjisini ve tutkusunu öven yorumlar yaparken, Görgüzel'in çılgın dansını eleştirenler de oldu.

Selen Görgüzel'in "Öpücem" şarkısında sergilediği coşkulu performans, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.



İşte o görüntüler:



