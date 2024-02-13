Selen Görgüzel'in çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu

Müzik dünyasının enerjik isimlerinden Selen Görgüzel, sahne aldığı mekanda sergilediği performansla büyük ilgi topladı. Görgüzel'in "Öpücem" şarkısında gösterdiği coşkulu dans, sosyal medyada gündem oldu.

Selen Görgüzel'in çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2024 15:27

Ünlü müzisyen Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne aldı ve "Öpücem" şarkısını seslendirdi. Performansı sırasında sahneye coşku ve enerjiyi yansıtan Görgüzel'in çılgın dansı, izleyicilerin ve hayranlarının beğenisini kazandı.

Görgüzel'in sahne performansı, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. İzleyiciler, ünlü müzisyenin enerjisini ve tutkusunu öven yorumlar yaparken, Görgüzel'in çılgın dansını eleştirenler de oldu.

Selen Görgüzel'in "Öpücem" şarkısında sergilediği coşkulu performans, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

İşte o görüntüler:

 

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