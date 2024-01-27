Selen Görgüzel'den tartışma yaratan 'sperm' açıklaması...

Hamdi Alkan'ın eski eşi olan ve aynı zamanda Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Görgüzel, erkek menisinin yüzde kullanılmasının faydalı olduğunu ve cildi gençleştirdiğini iddia etti.

Görgüzel, "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" şeklinde konuştu.

Ünlü ismin bu açıklamaları sosyal medyada geniş bir tartışma yaratırken, daha önce de anne sütü içmenin öneminden bahsederek arkadaşının sütünü içmişti.