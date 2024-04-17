Selen Görgüzel'den kendisine "Yavrum" diyen takipçisine ayar

Eski eşi Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, ilginç açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Görgüzel, bu sefer de bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Takipçisi tarafından "Yavrum" diye hitap edilen Görgüzel, bu yoruma sakin kalmadı ve "Annem babam dışında kimse tarafından 'yavru' olarak adlandırılmayı kabul etmiyorum" dedi.

Selen Görgüzel'den kendisine
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-04-2024 21:55

Sosyal medyada sık sık dikkat çeken isimlerden biri olan eski eşi Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği cevapla gündeme oturdu. Görgüzel, takipçisinin "Yavrum" hitabına karşı tepkili bir yanıt vererek, "Ben annem ve babam dışında kimsenin yavrusu değilim! Beğeniniz için teşekkür ederim ama hiç tanımadığınız birine bu şekilde hitap etmeniz çok hadsizce..." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, geçmişte yaptığı ilginç açıklamalar ve estetik müdahaleleriyle magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle "Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor" şeklindeki sözleriyle eleştirilmişti. Ardından yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatıyla da konuşulmuştu.

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