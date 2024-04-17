Selen Görgüzel'den kendisine "Yavrum" diyen takipçisine ayar

Sosyal medyada sık sık dikkat çeken isimlerden biri olan eski eşi Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği cevapla gündeme oturdu. Görgüzel, takipçisinin "Yavrum" hitabına karşı tepkili bir yanıt vererek, "Ben annem ve babam dışında kimsenin yavrusu değilim! Beğeniniz için teşekkür ederim ama hiç tanımadığınız birine bu şekilde hitap etmeniz çok hadsizce..." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, geçmişte yaptığı ilginç açıklamalar ve estetik müdahaleleriyle magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle "Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor" şeklindeki sözleriyle eleştirilmişti. Ardından yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatıyla da konuşulmuştu.