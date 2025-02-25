Selen Görgüzel’den dikkat çeken açıklama: “Beni para susturamaz!”

2022 yılında evliliklerini sonlandıran Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan’ın, birbirleri hakkında konuşmama şartı koydukları ve bu anlaşmayı bozan tarafın 1 milyon TL tazminat ödeyeceği iddia edilmişti. Ancak Görgüzel, bu kurala bağlı kalmayacağını net bir dille ifade etti.

“Beni değil 1 milyon, kaç milyon olursa olsun susturamaz. Ben parayla susturulacak biri değilim. Konuşmam gereken bir şey olursa konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum. Bitmiş, gitmiş şeylerin arkasından kimseyi övmek ya da eleştirmek için açıklama yapmam. Belli ki bir şeyler var ki bitti” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan programda özel hayatına dair bir itirafta da bulunan Görgüzel, erkek kardeşi tarafından şiddete maruz kaldığını ve bu durumu yargıya taşıdığını açıkladı. Ünlü şarkıcının açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.