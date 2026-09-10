Pelin Akil Yıllar Sonra Anlattı! Eski Eşiyle İlgili Şaşırtan Tesadüf

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın dokuz yıllık evlilikleri sona ermiş olsa da ikilinin yolları kızları Alin ve Lina için kesişmeye devam ediyor. Ayrılığın ardından yaptıkları açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen çift hakkında bu kez Pelin Akil’in yıllar önce yaşadığı ilginç bir tesadüf konuşuldu.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında çocukluk yıllarından bahsederken oldukça şaşırtıcı bir anısını anlattı. Meğer oyuncunun çocukken kurduğu bir dilek yıllar sonra bambaşka bir şekilde karşısına çıkmış.

“Anıl’la Evlenmek İstiyordum”

Pelin Akil’in anlattığına göre çocukluk aşkının adı da Anıl’dı. O dönem sevdiği çocukla ilgili hayaller kuran Akil bir gün içinden “Umarım bir gün Anıl’la evlenirim” diye geçirmişti.

Tabii o yaşlarda kurduğu bu cümlenin yıllar sonra hayatında gerçekten karşılık bulacağını tahmin etmesi mümkün değildi. Aradan yıllar geçti Akil oyunculuk kariyerine başladı ve Arka Sıradakiler dizisinin setinde Anıl Altan’la tanıştı.

Sette başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Yaklaşık üç yıl süren ilişkinin ardından çift 2016 yılında evlendi. 2019’da ise ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya geldi.

“Sözlerimize Dikkat Edelim”

Çocukken ettiği dileğin yıllar sonra gerçekleşmesini anlatan Akil bu tesadüfe kendisinin de şaşırdığını söyledi. Oyuncunun “Sözlerimize dikkat edelim, bir şekilde gerçekleşti” sözleri programın dikkat çeken anlarından biri oldu.

“İyi Ki Evlendik” Dedi

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın evliliği bugün sona ermiş olsa da oyuncunun geçmişe kırgın bakmadığı anlaşılıyor. Eski eşiyle ilgili konuşurken “İyi ki evlendik” diyerek bu birlikteliğin hayatındaki en güzel sonuçlarından birinin kızları olduğunu da göstermiş oldu.

Ayrı olsalar da Alin ve Lina için bir araya gelen ikili çocuklarının hayatında birlikte yer almaya devam ediyor. Akil’in yıllar önce kurduğu küçücük dileğin böyle bir tesadüfle gerçeğe dönüşmesi ise gerçekten “hayatın garip bir cilvesi” dedirtecek cinsten.