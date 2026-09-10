İlker Ayrık’ın Çiftliği Şoke Etti! İstanbul’un Göbeğinde

Televizyon ekranlarında enerjisi ve neşeli tavırlarıyla tanıdığımız İlker Ayrık özel hayatında ise bambaşka bir dünyayı tercih ediyor. İstanbul’un kalabalığından ve yoğun temposundan mümkün olduğunca uzaklaşan ünlü sunucu Beykoz’un İshaklı Köyü’nde kendine adeta küçük bir yaşam alanı kurmuş durumda.

Ayrık’ın yaklaşık 17 dönümlük arazisi üzerinde kurduğu çiftlik şehrin göbeğinde doğayla iç içe yaşamak isteyenler için adeta hayal gibi. Burada sadece dinlenmekle kalmayan ünlü isim aynı zamanda çiftçilikle uğraşıyor ve kendi ürünlerini yetiştiriyor.

Yıllardır Toprakla Uğraşıyor

Çiftçilikle ilgilenmeye başlayalı yaklaşık beş yıl olduğunu söylüyor. Toprakla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini anlatan ünlü oyuncu bu yaşamın sadece bir hobi olmadığını düşünüyor.

“Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey” diyen Ayrık mevsimine göre bostan ektiklerini ve birbirinden farklı ürünler yetiştirdiklerini anlatıyor. Sebzelerin yanı sıra aromatik bitkilere de yer veren ünlü sunucu şehir hayatının koşuşturmasından uzaklaşıp günlerini üretimle geçiriyor.

Çiftliğin Asıl Sürprizi Hayvanlar

Ayrık’ın çiftliğini ilginç hale getiren şey ise sadece tarım değil. Ünlü ismin daha önce yaptığı açıklamalara göre çiftlikte tam 11 köpek, 2 eşek, kümes hayvanları ve tavşanlar bulunuyor.

Yani burası İstanbul’un ortasında kurulmuş küçük bir köy hayatını andırıyor. Hayvanlarla ilgilenmek, toprağı işlemek ve mevsimlik ürünler yetiştirmek Ayrık’ın günlük yaşamının önemli bir parçası haline gelmiş.

Ekranlarda hareketli ve eğlenceli kişiliğiyle gördüğümüz İlker Ayrık’ın kamera arkasında böylesine sakin bir hayat sürmesi ise gerçekten şaşırtıcı. Şehrin gürültüsünden kaçmak için çok uzaklara gitmek yerine huzuru İstanbul’un içinde kendi kurduğu çiftlikte bulmuş.