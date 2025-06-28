Selen Görgüzel Kanoya Binmek İstedi, Dalgalar İzin Vermedi!

Selen Görgüzel, yaz tatilini geçirdiği Turgutreis’te kameralara yansıdı. Enerjik tavırları ve yaz coşkusuyla dikkat çeken şarkıcı, denizin keyfini kano ile çıkarmak istedi. Ancak doğa, bu plana engel oldu.

Dalga nedeniyle kanoya binemedi

Tatil yaptığı otelin iskelesinde görüntülenen Görgüzel, kano keyfi yapmayı planladı. Fakat denizdeki yoğun dalga nedeniyle denize açılmaktan son anda vazgeçti. Güvenliğini riske atmayan şarkıcı, çözümü iskelede güneşlenmekte buldu.

Tüm gününü görüntülü konuşmayla geçirdi

Denize açılamayan Selen Görgüzel, vakit geçirmek için cep telefonunu elinden bırakmadı. Tüm gün boyunca iskelede otururken görüntülü sohbet eden şarkıcı, yakın bir arkadaşıyla uzun uzun sohbet etti. Neşeli halleri ve keyifli enerjisiyle dikkat çekti.